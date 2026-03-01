Il Messina ripreso nel recupero dal CastrumFavara, a Touré risponde Varela

Touré torna al gol dopo cinque mesi, il Messina dopo il vantaggio si chiude e subisce il pareggio locale su rigore in pieno recupero

FAVARA – Sfuma la prima vittoria del Messina con Vincenzo Feola in panchina. I peloritani passati in vantaggio allo stadio “Bruccoleri” con Touré, che non segnava da ottobre nell’andata contro il Sambiase, vengono ripresi nel finale da Varela che segna su rigore. Pareggio che tiene la formazione di Favara alla stessa distante ma il Messina, come già due settimane fa a Reggio Calabria, vede sfumare la vittoria.

Per mister Feola torna la difesa titolare con De Caro, Trasciani e Bosia davanti a Giardino. In mezzo al campo si rivede Aprile titolare, in avanti Oliviero al posto di Zerbo con Touré e Tedesco. Messina che dopo il vantaggio nel primo quarto d’ora rinuncia a giocare aspettando l’avversario ma non affondando mai per un eventuale raddoppio. Quinta volta in campionato che il Messina passa in vantaggio e si fa riacciuffare.

CastrumFavara – Acr Messina 1-1

Primo squillo del Messina con Aprile che al 5′ prova da lontano, ma conclusione completamente da dimenticare. Biancoscudati decisamente più attivi in questo avvio di partita, Touré al 13′ prova l’imbucata di Tedesco ma l’attaccante viene fermato. La sbloccano i peloritani al 17′ con Touré, recupera palla al limite dell’area e calcia di prima intenzione, il suo destro termine sotto l’incrocio. Reazione dei locali con Di Paola, Trasciani mura. Favara ancora in pressione ma Etchegoyen non trova lo specchio al 25′ e Varela di testa alla mezz’ora spara alto. Cresce la pressione dei locali che al 33′ sfiorano ancora il pari con un colpo di testa di De Min su calcio d’angolo. Di Paola si rende pericoloso sulla fascia al 38′, serve Varela che insacca ma era tutto fermo per fuorigioco. Nel finale due minuti di recupero concessi dall’arbitro ma il punteggio non cambia.

Nella ripresa da subito aggressivi i locali, Varela di testa e poi Etchegoyen dalla distanza provano a colpire. Dopo l’ora di gioco i primi cambi da entrambe le parti, il Messina aspetta, il CastrumFavara trova tutti gli spazi chiusi e tenta soluzioni da fuori come con l’ex Piazza al 65′. Si gioca poco con il Messina che difende il vantaggio anche giocando con il cronometro, mentre il CastrumFavara più passano i minuti e più si innervosisce, tensione anche tra le panchine e forze dell’ordine che devono mantenere la calma. Sette minuti di recupero concessi, al 93′ De Caro stende Varela in area del Messina, l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Varela non sbaglia e pareggia. Nel finale non ci saranno altre occasioni.

Tabellino

Marcatori: Touré 17′ (M), Varela rig. 94′ (C).

Ammoniti: Giardino (M), Tedesco (M), Maisano (M), Clemente (M).

Recupero: 2’ + 7’.

CastrumFavara (4-4-2): Di Silvestro; Di Paola, Lo Duca, De Min, Lomolino (dal 58′ Privitera); Ferrante (dal 67′ Tripicchio), Etchegoyen (dal 80′ Chmarek), Schembari (dal 70′ Scolaro), Lanza (dal 67′ Limbici); Piazza, Varela.

Allenatore: Dario Di Dio (Infantino squalificato).

In panchina: Lauritano, Francofonte, Sorce, Scolaro, Saito.

Acr Messina (3-4-2-1): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia; Aprile, Garufi, Saverino (dal 87′ Clemente), Pedicone; Oliviero (dal 88′ Maisano), Touré (dal 80′ Zerbo); Tedesco.

Allenatore: Vincenzo Feola.

In panchina: Paduano, Kaprof, Werner, Matese, Roseti, Bonofiglio.

Arbitro: Andrea Paccagnella di Bologna.

Assistenti: Marco Infante di Battipaglia & Massimiliano Napolitano di Caserta.