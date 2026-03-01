Serie D, il Messina spreca un’altra occasione, la Nuova Igea Virtus fermata

I risultati della 26^ giornata nel girone I di Serie D e la nuova classifica. Il Milazzo sconfitto in casa dal Ragusa
Chance sprecata per il Messina che si fa riacciuffare in pieno recupero in un importante scontro salvezza. Il CastrumFavara pareggia in pieno recupero, i biancoscudati si vedono togliere i tre punti che gli avrebbero permesso di scalare due posizioni e tenere il passo del Ragusa vincente a Milazzo. Pari per la terza messinese, la Nuova Igea Virtus che non va oltre l’1-1 in casa della Nissa diretta rivale per la zona promozione diretta.
In ottica salvezza il Messina resta in posizione playout e sfrutta la vittoria a sorpresa del Paternò che ferma l’Acireale, gravato da un punto di penalizzazione, la Sancataldese viene fermata dalla Reggina e non guadagna, prove di fughe per il Ragusa ora a +4 sul Messina, fortunatamente per i biancoscudati la Vibonese non fa risultato in casa contro il Savoia.
In cima alla classifica la Nuova Igea Virtus subisce l’aggancio del Savoia a quota 50 punti, resta prima ma fino a giovedì quando l’Atletico Palermo, oggi passato sul campo del Sambiase giocherà il recupero contro l’Enna, potenzialmente i nero rosa potrebbero andare in testa a 51 punti. La Reggina vincendo si avvicina a quota 47 punti.
Risultati 26ª giornata
Gelbison – Vigor Lamezia 1-1
Paternò – Acireale 2-1
Vibonese – Savoia 0-2
CastrumFavara – Acr Messina 1-1
Enna – Gela 6-1
Milazzo – Ragusa 0-1
Nissa – Nuova Igea Virtus 1-1
Sambiase – Atletico Palermo 1-2
Reggina – Sancataldese 2-0
La classifica del girone I
Nuova Igea Virtus 50
Savoia 50
Ac Palermo* 48
Nissa 47
Reggina 47
Gelbison 40
Milazzo 38
Gela 37 (1 punto di penalizzazione)
Sambiase 36
Vigor Lamezia 35
Enna* 30
Ragusa 27
Vibonese 26
Sancataldese 24
Acireale 23 (1 punto di penalizzazione)
Acr Messina 23 (14 punti di penalizzazione)
Castrumfavara 21
Paternò 17
*una partita in meno