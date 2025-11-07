Akademia Messina, Matteo Freschi è il nuovo tecnico

Dopo le dimissioni di Bonafede, la squadra viene affidata all'ex coach della squadra greca "AO Thiras Santorini"

MESSINA – Dopo le dimissioni di Fabio Bonasera, subito dopo la vittoria contro il Marsala arriva il nuovo tecnico di Akademia Messina. Questo l’annuncio della società: “Matteo Freschi è il nuovo head coach del Gruppo Formula 3 Messina. Il tecnico marchigiano, classe 1990, approda sulla panchina siciliana dopo importanti esperienze in Italia e all’estero, tra Serie A2 e il massimo campionato greco. Ringraziamo Ferrara e Cesareo”.

La carriera di Matteo Freschi da giocatore e da allenatore

“Classe 1990, nato a Mondolfo, Freschi vanta un percorso di crescita costante e ricco di esperienze, maturate sia in Italia che all’estero. Dopo gli inizi da giocatore, intraprende la carriera di allenatore nel settore giovanile della Virtus Fano, per poi approdare nel mondo dei campionati nazionali nella stagione 2018-2019, quando guida il Volley Pesaro in Serie D. Nel 2019-2020 passa a Montecchio, dove ricopre il ruolo di secondo allenatore in Serie A2. L’anno successivo arriva la chiamata dall’estero: Freschi vola in Grecia, entrando nello staff tecnico dell’AO Thiras Santorini come assistente allenatore”, spiega la società.

E continua: “Nel 2021 rientra in Italia, chiamato da coach Matteo Bertini a far parte del suo staff tecnico a Trento in qualità di terzo allenatore. Nello stesso periodo collabora anche con la selezione nazionale femminile della Bulgaria, nello staff di Lorenzo Micelli, occupandosi dell’analisi statistica. La stagione successiva lo vede nuovamente al fianco di Bertini a Perugia, sempre come terzo allenatore. Nell’estate 2023 torna in Grecia, questa volta da head coach dell’AO Thiras Santorini, dove resta per due stagioni conquistando risultati di rilievo: terzo posto nel massimo campionato greco, partecipazione alle Final Four della Coppa di Grecia e presenza nella European Challenge Cup, rappresentando la pallavolo greca in campo europeo”.

“Una società ambiziosa e con una visione chiara del futuro”



“Confermato dal club ellenico per la stagione successiva, Freschi ha successivamente deciso di non proseguire il proprio rapporto con l’AO Thiras. Dopo i proficui contatti avuti con il presidente Fabrizio Costantino, la scelta di intraprendere una nuova esperienza in Italia alla guida del Gruppo Formula 3 Messina”, aggiunge il settore comunicazione di Akademia Messina.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Messina,” – commenta Matteo Freschi. “Ho trovato una società ambiziosa, organizzata e con una visione chiara del futuro. Non vedo l’ora di conoscere le ragazze e di iniziare a lavorare con tutto lo staff per costruire qualcosa di importante, passo dopo passo”.

