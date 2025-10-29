Coach Bonafede si è dimesso, finisce un’era per Akademia Messina

Il tecnico siracusano lascia per motivi strettamente personali, squadra affidata al secondo Ferrara e all'assistente Cesareo in attesa di un nuovo tecnico

MESSINA – Il Gruppo Formula 3 Messina comunica che, a partire dalla giornata di ieri pomeriggio, Fabio Bonafede non ricopre più il ruolo di head coach della prima squadra. Il tecnico siracusano ha infatti manifestato alla società la propria volontà di dimettersi dall’incarico per motivi strettamente personali, decisione che il club ha accolto con rispetto e comprensione. In attesa della nomina del nuovo tecnico, la squadra è stata affidata al secondo allenatore, Flavio Ferrara, e all’assistente allenatore e scoutman, Daniele Cesareo. Sabato ci sarà un impegno importante per Akademia in casa contro Costa Volpino che su tre partite giocate le ha vinte tutte e tre senza cedere nemmeno un set.

La società desidera esprimere a coach Fabio Bonafede un sentito ringraziamento per lo straordinario percorso compiuto insieme in questi anni, durante i quali sono stati raggiunti risultati storici per il club siciliano: una miracolosa salvezza nel 2022/2023, una semifinale playoff e ci Coppa Italia nel 2023/2024, la finale playoff per la promozione in serie A1 nella passata stagione 2024/2025. I vertici societari augurano a Fabio Bonafede le migliori fortune personali e professionali per il futuro.

I numeri di coach Fabio Bonafede

Coach Fabio Bonafede arriva a Messina nel febbraio 2023, quando la squadra dopo un cattiva stagione regolare, alla prima esperienza in serie A2, deve affrontare la puole salvezza in una posizione alquanto complicata. Sconfitta nella prima di campionato nella puole arrivano nove vittorie, da tre punti, e tre sconfitte che permettono a Messina di mantenere la categoria. Prima di lui, praticamente con lo stesso organico, Akademia Sant’Anna aveva ottenuto quattro vittorie, due sole piene, e quindici sconfitte.

Tra la fine di quell’anno e l’inizio di una nuova stagione, programmata comunque in ritardo ma da zero con il tecnico siracusano, Akademia trova undici vittorie consecutive e senza troppe pretese finisce l’anno con numeri straordinari 22 vittorie e 11 sconfitte e raggiungendo la semifinale di Coppa Italia prima, sconfitta contro Busto Arsizio, e la semifinale playoff a fine stagione cedendo a Talmassons, che poi sarà promossa, in gara 3 a Messina con lo stesso allenatore squalificato.

Nella stagione scorsa il campionato inizia alla grande, squadra rinnovata e che punta in alto, arrivano otto vittorie consecutive in stagione regolare sarà un 15 vinte e 3 perse. Poi qualcosa si incrina: in Coppa Italia si perde subito contro Offanengo, nella poule promozione arriva un ruolino di marcia da cinque vittorie e altrettante sconfitte. Ai playoff poi la reazione con la vittoria in semifinale netta contro Busto Arsizio, ma poi arriva l’altrettanto netta sconfitta in finalissima contro Macerata che festeggerà al PalaRescifina la promozione in A1.

All’inizio di quest’anno un ultimo acuto nella pre season con la vittoria nel Memorial Pietro Murania e il terzo posto al Memorial Simonetta Avalle, poi inizia il campionato che si apre con la vittoria contro il Club Italia e poi le due sconfitte consecutive contro Concorezzo e Roma Volley. L’esperienza di coach Fabio Bonafede a Messina si conclude dopo due anni e sette mesi circa, avendo avuto in palestra e allenato quarantotto atlete, avendo vinto 53 partite ufficiali e perse 28, il 53%. Avendo ottenuto, dalle sole partite di campionato, 147 punti a fronte di 216 a disposizione, il 68%.