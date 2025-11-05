Akademia Messina mette il cuore nel derby e vince contro Marsala al tiebreak

Il derby siciliano va al Gruppo Formula 3 dopo quasi tre ore di gioco. Torna a vincere Messina dopo tre sconfitte consecutive e aggiunge due punti in classifica

MARSALA – Torna alla vittoria Akademia Sant’Anna e lo fa in modo quasi epico. Cinque set giocati, un tiebreak concluso ai vantaggi, quasi tre ore di gioco per piegare, nella sesta giornata di campionato al palazzetto dello sport “San Carlo”, il Marsala nel derby siciliano. Torna ad aggiungere punti in classifica la formazione peloritana guidata in panchina ancora da coach Flavio Ferrara che si regala la sua prima vittoria in massima serie. Discontinuo comunque il Gruppo Formula 3 Messina che va a fiammate e spesso affidandosi a Carcaces in modo molto leggibile, grandi difese dalla parte di Marsala che costringono le peloritane spesso agli straordinari, queste ultime poi soffrono molto anche le fasi finali dei set dove spesso dilapidano il proprio vantaggio come nel tiebreak dove da 10-14 hanno riportato in corsa Marsala.

Unico rimpianto per la squadra vincente essere stata avanti 10-15 nel terzo set poi perso ai vantaggi 29-27 senza avere set point a proprio favore. Poteva arrivare magari la vittoria piena, ma era importante uscire dalla crisi. L’ultimo tiebreak giocato da Messina era stato a marzo contro Busto Arsizio, sempre in trasferta e quella volta si perse. L’ultimo vinto fu a gennaio 2025 contro Casalmaggiore sempre in trasferta.

Gruppo Formula 3 Messina inizia la sfida con Tisma-Viscioni sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Zojzi e Carcaces, torna in campo con una fasciatura sulla coscia sinistra, Campagnolo e Colombo al centro con Ferrara libero. Coach Giangrossi sceglie Ferraro al palleggio e Vighetto suo opposto, Torok e Kosonen in banda, centrali Caserta e Cecchini ad alternarsi con il libero Cicola. Nel corso del match coach Flavio Ferrara ha dato spazio a tutte le giocatrici a disposizione.

Marsala Volley – Gruppo Formula 3 Messina 2-3

Inizia male Marsala con un errore, inizia bene Messina con l’ace di Colombo che vale il break (0-2). Caserta per le locali impatta (4-4), riscappa Messina dopo l’errore in battuta di Ferraro il servizio di Tisma viene ricevuto abbondante e Viscioni inchioda, segue la pipe di Carcaces (5-8). Ancora reazione locale con quattro punti consecutivi di Kosonen e Vighetto per il primo vantaggio di Marsala. Subito il break sull’11-9 la panchina peloritana chiede il primo time out. Tocca ora al Gruppo Formula 3 reagire da sotto 13-10 con un break di quattro punti consecutivi che costringono la panchina lilibetana al primo time out. Marsala lotta ma Messina resta avanti, sul 19-21 coach Giangrossi chiede il secondo time out, al rientro Campagnolo piazza a due mani a fondo campo e poi Carcaces mette giù il 19-23. L’errore di Kosonen concede alle ospiti cinque set point, si chiude subito il set col muro di Viscioni-Campagnolo.

Nel secondo parziale Messina manda in campo Landucci per Colombo, dal due pari allunga Marsala che sale 8-4, chiesto time out dalla panchina ospite. Al rientro altro punto per le padrone di casa e sul 9-4 coach Ferrara cambia palleggiatore mandando in campo Rizzieri per Tisma. Carcaces e Zojzi provano a guidare la riscossa ma le lilibetane tirano dritte e arrivano al massimo vantaggio con l’ace di Ferraro e l’attacco di Torok per 13-6, panchina peloritana chiede il secondo time out. Reazione Gruppo Formula 3 che recupera fino al 14-9, chiede time out Marsala e poi riparte spedita fino al 17-10. Sul 21-12 arrivano dei cambi, Marsala cambia la diagonale con dentro Grippo e l’ex Varaldo, Messina fa uscire Zojzi per Oggioni, Viscioni per Rastelli e poi Landucci per Felappi. Dal 23-12 arrivano quattro punti consecutivi delle ospiti, Giangrossi potendolo utilizzare richiede il secondo time out. Al rientro arriva il set con l’attacco vincente di Torok sul 25-17.

Nel terzo parziale Messina torna in campo con Risma al palleggio, Landucci confermata al centro con Campagnolo, il resto non cambia. Break di Messina iniziale ma Marsala resta attaccata. Sul 9-11 Messina scappa nuovamente via, stavolta sul serio e nonostante il time out richiesto da coach Giangrossi con Carcaces al servizio arriva il massimo vantaggio sul 10-15. Torna sotto fino al 12-15 Marsala, il Gruppo Formula 3 riallunga sul 12-18 grazie a Zojzi e Viscioni costringendo al secondo time out le padrone di casa. Al rientro arrivano cinque punti consecutivi di Marsala, coach Ferrara in mezzo prova a tamponare con un time out, poi dal 17-18 Messina riprende respiro trainata da Viscioni e Zojzi (18-22). Tira e molla che prosegue con Kosonen a fare la voce grossa e rimettere in scia Marsala sul 21-22 e immediato time out di Messina. Al rientro arriva il 22 pari, poi un punto in cui Messina ha paura di attaccare e Marsala va a set point sul 24-22. Annullati entrambi, ne arrivano altri quattro solo per le lilibetane, i primi tre annullati da Carcaces, Campagnolo e Zojzi sul terzo procurato dall’ex Varaldo arriva l’attacco vincente di Torok.

Il quarto parziale inizia serrato come gli altri. Marsala conquista un break e scappa 6-4, Messina risponde con cinque punti consecutivi e passa a condurre, immediato time out per le locali. Il buon momento di Messina le porta a condurre sul 10-15, dopo due punti consecutivi delle padrone di casa arriva il time out per le ospiti. Si riportano a meno uno le lilibetane e Messina riferma il gioco sul 17-18. Al rientro completa l’aggancio Marsala con Cecchini e ancora lei mette avanti le lilibetane in questa fase finale (20-19). Tre punti consecutivi Messina e ultimo time out lato Marsala speso, si torna in campo e Viscioni prima e l’errore poi di Cecchini regalano quattro set point a Messina. Il primo viene annullato, sul secondo la panchina locale chiede il check su un tocco di rete che non c’è e il set va al Gruppo Formula 3 in questo modo.

Il tiebreak

Coach Ferrara inizia il quinto set con Tisma-Viscioni sulla diagonale palleggiatore opposto, capitan Carcaces e Zojzi in banda, centrali Campagnolo e Landucci con Ferrara libero. Il tiebreak vede le due squadre andare punto a punto, dopo un doppio muro di Campagnolo coach Giangrossi chiede time out sul punteggio si 6-7. Si continua in perfetto equilibrio anche dopo il cambio campo, altro time out stavolta per Messina sul 9-8. Sul nove pari Gruppo Formula 3 vince un punto dopo un lungo scambio con Carcaces, segue l’attacco vincente di Landucci che vale il primo break del tiebreak, 9-11 per Messina e immediato time out delle padrone di casa. Al rientro ace di Giulia Viscioni, poi capitan Carcaces mette a terra il pallone del 9-13. Solo Carcaces nel finale, prima invasione, poi attacco che vale quattro match point sul 10-14 e la cubana stessa si presenta in battuta. Torok annulla il primo match point, sul secondo chiamato fallo di formazione a Messina, sul 12-14 time out di coach Ferrara. Due ricezioni scomode per Messina, Marsala ritrova la parità sul 14 pari. Finalmente costruisce l’attacco Messina con Zojzi, quinto match point, annullato da Cecchini. Ancora Zojzi da posto quattro per il nuovo vantaggio peloritano, mura ancora Zojzi che la chiude.

Tabellino

Parziali: 19-25, 25-17, 29-27, 21-25, 15-17.

Durata: 28′, 31′, 39′, 32′, 23′.

Arbitri: Luca Pescatore & Marco Pazzaglini, Vera D’Avola (videocheck).

Marsala Volley: Pozzoni 1, Caserta 10, Cecchini 16, Badalamenti ne, Kosonen 18, Torok 18, Grippo 0, Ferraro 2, Giulì ne, Varaldo 1, Tajè ne, Vighetto 6, Cicola 0.

Coach: Pasqualino Giangrossi. Assistente: Lucio Tomasella.

Gruppo Formula 3: Tisma 4, Rizzieri 0, Zojzi 14, Colombo 2, Felappi 0, Ferrara 0, Landucci 6, Viscioni 23, Campagnolo 11, Carcaces 22, Rastelli 0, Oggioni 0.

Allenatore: Flavio Ferrara. Assistente: Daniele Cesareo.