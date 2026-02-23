“Grazie Messina”, Basile racconta al Palacultura “4 anni insieme”

Nel giorno in cui le dimissioni diventeranno operative, il sindaco farà un bilancio dell'attività amministrativa e avvierà la campagna elettorale

MESSINA – “Quattro anni insieme. Quattro anni di scelte, responsabilità e cambiamenti concreti. Grazie Messina. Venerdì 27 febbraio, alle 18, al Palacultura, vi aspetto per ripercorrere l’azione amministrativa portata avanti per Messina: cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare. Un momento per dirvi grazie di persona per la fiducia che avete riposto in me e guardare avanti insieme. Vi aspetto”. Nel giorno in cui le dimissioni diventeranno operative, il sindaco dimissionario Federico Basile farà un bilancio dell’attività amministrativa e avvierà la campagna elettorale, che in realtà è già iniziata.

“Le mie dimissioni un atto di coraggio, nel 2018 Messina era al collasso”

Già da tempo il primo cittadino rivendica “il lavoro svolto dal 2022 a oggi”, sottolineando “come la sua scelta non sia un segno di resa, ma un atto di coraggio con l’obiettivo di ridare slancio a un’azione amministrativa appesantita da ostruzionismi d’aula. Abbiamo trasformato realtà frammentate in eccellenze come dimostrato, ad esempio, dalla Messina Social City. Un modello che ora vogliamo esportare anche a livello metropolitano per dare stabilità ai lavoratori e sottrarli al precariato delle cooperative. E gli atti vanno votati per coscienza, non per colore. Abbiamo subito rinvii infiniti su delibere fondamentali. Mi dimetto per amore della città: se fossi stato un sindaco attaccato alla poltrona, sarei rimasto fermo. Ma Messina ha bisogno di correre”.

Per Basile, “i risultati concreti sono tanti: nel 2018 la città era al collasso, in dissesto. Oggi siamo un modello per il sistema di trasporto pubblico locale, la spazzatura non è nelle strade, i cantieri sono aperti perché è una città che cambia e cresce. Abbiamo superato la fase della conquista della normalità, ora inizia quella strategica”.

Le due narrazioni contrapposte: quella di Basile e la bocciatura da parte di Scurria

Una narrazione antitetica rispetto a quella del suo sfidante del centrodestra: l’avvocato ed ex sub commissario al Risanamento Marcello Scurria.

Articoli correlati