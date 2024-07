Akademia Messina, Nanni Ricevuto presidente onorario. Ecco il board dirigenziale

Tante conferme e anche nuove figure che opereranno al di fuori del taraflex insieme al presidente Costantino

MESSINA – Accanto al presidente Fabrizio Costantino ci saranno i vice-presidenti Peppe Venuti e Antonio Caselli, ma la novità assoluta è costituta dall’ingresso di Nanni Ricevuto. Già parte della famiglia di Akademia in qualità di partner, Ricevuto, in atto responsabile della sede di Messina di un punto di riferimento nel campo delle università digitali e già sponsor della squadra, potrà ora fornire un contributo qualificato ancora maggiore direttamente dall’interno del board societario. “Sono molto grato a tutta la dirigenza e, in particolare, al presidente Fabrizio Costantino per questo incarico – ha dichiarato Ricevuto – Non posso che accettare con notevole gradimento”.

Da qualche tempo ha scelto di sostenere il progetto sportivo di Akademia Sant’Anna come partner: “Qua va dato merito a mia figlia Valentina – prosegue Ricevuto – una tifosa appassionata di pallavolo insieme a sua figlia Gaia. Io lo sono diventato nel corso dei mesi e seguo con grande entusiasmo e accanimento. Va dato il giusto merito alla società, al presidente Fabrizio Costantino e all’intero organo complesso costituito dall’intera dirigenza, non dimenticando gli sponsor e i tifosi. Quello di Akademia Sant’Anna è un gruppo di grande compostezza, dignità, serietà ed eleganza nel porgere i problemi e saperli risolvere. Ci auguriamo che, anche attraverso queste connotazioni, si possano raggiungere momenti di maggiore sostegno da parte di una tifoseria che speriamo possa essere sempre più numerosa; abbiamo bisogno anche di questo per raggiungere traguardi che, in questo momento, sogniamo pur non essendo poi così distanti dal realizzarli. Abbiamo un grande coach e anche a lui va il nostro apprezzamento; ha determinazione e capacità di gestire in relazione ai vari momenti. Sogniamo relativamente e ci piace pensare più concretamente, dando tempo al tempo. Sono certo che raggiungeremo un obiettivo di grande livello”.

Nel ruolo di presidente onorario, Ricevuto avrà il delicato compito, insieme agli altri vertici societari, di dare un impulso decisivo, verso il futuro, a questa società: “Questo mi commuove molto. Spero di essere all’altezza del compito e posso aggiungere di essere abituato a dare risposte concrete. Sul piano della partecipazione, non mancherà certamente il sostegno più vigoroso possibile in direzione dello svolgimento di quei compiti necessari all’ottenimento dei risultati. Sono orgoglioso, fiero e spero di poter essere all’altezza”.

Soddisfazione quella espressa dalla parole del presidente Fabrizio Costantino: “Tanti nostri sponsor si stanno appassionando e oggi sono i nostri primi tifosi. Quando, insieme ai vice-presidenti Peppe Venuti e Antonio Caselli, abbiamo proposto a Nanni Ricevuto la carica di presidente onorario, l’ha accolta con grande piacere. E’ un onore averlo con noi; rappresenta tanto in questa città per quanto dato in passato e può ancora dare in altri ambiti. Sta gestendo egregiamente la sua azienda, la e sicuramente fornirà un contributo, anche in termini di esperienza, per un’ulteriore crescita. Insieme a lui presentiamo l’organigramma societario che si è arricchito di nuove figure. Voglio ricordare Gabriele Arcovito, persona anche lui di esperienza in questa disciplina sportiva e che darà una mano di aiuto alla nostra responsabile marketing, Rovena Raymo; altro profilo importante quello di Salvi Contino che, come dirigente, ha vinto il titolo italiano con il Circolo del Tennis e Vela. Akademia sta crescendo anche in questo aspetto”.

I dirigenti di Akademia Sant’Anna

Team manager e responsabile palasport e magazzino saranno ancora rispettivamente Marco Maressa e Massimo Apollino. Introdotta la figura della responsabile di segreteria; ad occuparsi delle relative mansioni sarà Pamela Zona, mentre a Giovanni Zuccalà il compito di curare i rapporti sportivi con l’Italia. Confermata quale responsabile marketing, Rovena Raymo, che potrà avvalersi della collaborazione di Gabriele Arcovito; al contempo, l’incarico di responsabile comunicazione è stato affidato a Domenico Abbriano, affiancato dal photo e video-maker Nino Famà.

Responsabile legale sarà l’avvocato Massimo Mastroeni, per le istituzioni Alberto Donato, rapporti estero Usa Rodolfo Savica, estero Europa, invece, l’ambasciatore estone a Malta, Sua Eccellenza Kenneth Vella. Di seguito, gli altri dirigenti: Antonella Ballarino, Teresa Calanni, Daniela Ruggeri, Fabrizia Santagati, Giacomo Caselli, Giovanni Caselli, Daniele Maniaci, Gabriele Arcovito, Salvi Contino, Maurizio Bonsignore, Nicola Cavallaro, Mirko Grillo, Santino di Perna, Angelo Alessandro, Valeria Mancuso, Alfio Madaudo, Franco de Franco, Antonina Camarda, Giorgio Milici, Valentina Ricevuto e Salvi Contino.

Tanti nuovi sponsor al fianco di Akademia. Si va costruendo una solida e fitta rete di partner a sostegno del progetto sportivo: “Lavoro veramente importante quello del marketing – prosegue Costantino. Già dai primi di gennaio si sta portando avanti e abbiamo raggiunto il 50% di sottoscrizione dei contratti rispetto alla passata stagione. Nostro obiettivo è raggiungere i cento sponsor e siamo sulla buona strada; questo ci inorgoglisce perché fa comprendere che c’è tanta gente vicina a noi. Il progetto è seguito con tanto entusiasmo da parte degli imprenditori”.

Prosegue, intanto, la campagna abbonamenti; la scontistica offerta ai sottoscrittori, da parte degli sponsor aderenti al “circuito Akademia”, sta fornendo consistente impulso all’intera iniziativa. Ricordiamo, infatti, che gli abbonati potranno gradualmente recuperare la somma spesa per seguire il prossimo campionato di A2, semplicemente recandosi presso i punti vendita degli sponsor in questione e fruire degli speciali sconti: “Stiamo ottenendo dei risultati veramente soddisfacenti, avvicinandoci alle duecentocinquanta tessere sottoscritte. Quota mille l’obiettivo dichiarato dalla società; non so se ci arriveremo ma già siamo a un buon numero. Entro agosto credo che arriveremo a cinquecento sottoscrizioni e, nella parte finale dell’estate, quando si arriverà a ridosso dell’inizio della stagione, ci sarà certamente un ulteriore incremento. Sei/settecento tessere potenziali sono davvero un gran numero; ci permette di comprendere che c’è tanta gente accanto a noi e ci vuole bene”.

