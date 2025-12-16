Akademia Messina perde due pedine in attacco, Carcaces e Rastelli vanno via

Gruppo Formula 3 Messina guarda al futuro me perde la sua top scorer. L'esperta cubana aveva fin qui realizzato 187 punti, una media di 18 e più a partita

I vertici societari del Gruppo Formula 3 Messina, già proiettati al mercato per la stagione 2026-27, comunicano di aver avviato le prime operazioni in vista della costruzione del roster futuro, confermando una visione chiara e lungimirante. In questo percorso di programmazione, il club rende noto di aver iniziato l’inserimento di un’atleta di spessore internazionale che verrà ufficialmente annunciata nei prossimi giorni.

Contestualmente, la società rende noto di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del rapporto con Kenia Carcaces, atleta che, alla luce di quanto sopra specificato, non avrebbe proseguito il proprio cammino con il Gruppo Formula 3 Messina nella prossima stagione. La società comunica inoltre la risoluzione consensuale con Rachele Rastelli, prossima ad approdare in un’altra squadra, l’opposto parmense che aveva cominciato la stagione gravata da un infortunio non ha mai trovato molto spazio né con coach Bonafede e neanche con coach Freschi che l’ha sostituito. Per lei appena sei presenze di cui una soltanto partendo nello starting six e 19 punti totali.

Storia diversa per Kenia Carcaces non è stata soltanto un’atleta del roster peloritano, ma una professionista esemplare che ha lasciato un segno profondo all’interno del gruppo. Era anche il capitano e aveva promesso di essere d’esempio per le compagne e lo ha dimostrato con il suo impegno quotidiano, la sua dedizione e il rispetto per la maglia, ha rappresentato al meglio i valori della società, dentro e fuori dal campo. Ogni allenamento, ogni gara e ogni momento condiviso hanno contribuito a costruire un percorso che resterà parte della storia del club.

A Carcaces va il più sincero ringraziamento da parte di tutta la società, con l’augurio che il futuro possa riservarle nuove e importanti soddisfazioni sportive e personali. Questo il cammino di Kenia Carcaces con la maglia giallorossa: 10 presenze, 187 punti (162 in attacco con il 35,8 %, 10 muri, 15 ace). Dieci presenze e dieci volte nel sestetto di partenza, ha saltato una sola partita perché infortunata. Top scorer di Messina con 187 punti e la certezza che quando la palla scottava potesse essere lei a metterla a terra. Dieci volte in doppia cifra, sei volte a quota 20 o più punti per una media di 18,7 punti a partita, nell’ultima partita in casa contro Roma Volley 22 punti a referto, come in altre tre occasioni in stagione.