Akademia Messina perde, Freschi spiega: “Il livello della Pool Promozione è alto”

Le parole del tecnico dopo la seconda sconfitta consecutiva nella seconda fase e la nuova classifica aggiornata

MESSINA – Gruppo Formula 3 Messina è scesa in campo sabato pomeriggio nella seconda giornata della Pool Promozione. Di fronte una rivale storica per l’avventura della società peloritana negli ultimi anni in massima serie di pallavolo, ma in campo Busto Arsizio ha prevalso per tre set ad uno incamerando l’intera posta. Un brutto colpo se si pensa che le bustocche erano la squadra più vicina a Messina in termini di classifica e quella su cui si poteva fare la corsa in ottica terza fase, playoff, con questo risultato invece Akademia resta ferma al palo e Busto Arsizio allunga in classifica.

Dopo la sconfitta, e un primo set perso malamente collezionando solo otto punti e con uno starting six cambiato a metà parziale, coach Matteo Freschi ha dichiarato: “Il primo set è stato più o meno sulla falsa riga della prima partita della Pool Promozione contro Talmassons. Penso sia dovuto al fatto che, per questa squadra, il livello della Pool è chiaramente alto e quindi serve un pizzico di adattamento all’inizio”.

“Poi la squadra ha reagito, – continua il tecnico marchigiano – giocando alla pari contro un grande avversario. Peccato per il secondo set, condotto per buona parte. Alla fine, ci siamo persi su qualche situazione in cui siamo state meno furbi. Fortunatamente, nel terzo set siamo riusciti a sfruttare con più astuzia le giuste occasioni, e spero che questo possa servire per il futuro“.

Infine sul mancato impiego di Giulia Viscioni, unica del roster messinese a non calcare il taraflex sabato, il tecnico ha concluso spiegando: “L’atleta in questo momento è nel roster come posto 4 e lì la scelta è stata tecnica. Come opposta non ha dato la sua disponibilità”. Ricordiamo che Viscioni ha giocato per buona parte della prima metà di stagione come opposto, posto 2, sostituendo Rastelli infortunata, nelle ultime settimane si è scelto, su richiesta dell’atleta, di farla tornare ad operare come schiacciatrice, posto 4, lì però trova la concorrenza di Zojzi e della nuova arrivata Kiss.

Rizzieri: “Dobbiamo trovare altre soluzioni”

Emma Rizzieri palleggiatrice del Gruppo Formula 3 Messina dichiara: “Da ogni partita bisogna trarre il meglio. È chiaro che ci sia un po’ di amarezza. Potevamo spingere di più, anche nel quarto set in cui eravamo punto a punto. In futuro, dovremo trovare soluzioni più efficaci da tutti i punti di attacco che abbiamo. E da lì poi potremo ricavare belle soddisfazioni. Sono comunque contenta; in ogni gara dimostriamo una crescita, però ora siamo chiamate a fare di più. Adesso, testa a Brescia – chiosa Rizzieri – Ripartiremo dalle certezze che abbiamo. Dovremo sfruttare al massimo il fattore campo ed aiutarci l’una con l’altra: solo così potremo ottenere di più”.

Risultati 2ª giornata

Busto Arsizio – Messina 3-1

Padova – Roma 2-3

Fasano – Costa Volpino 0-3

Trentino – Brescia 2-3

Melendugno – Talmassons (in programma lunedì sera)

Classifica Pool Promozione

Costa Volpino 21 punti (7 vittorie)

Brescia 21 (7)

Talmassons* 18 (6)

Roma 17 (5)

Padova 15 (5)

Trentino 14 (5)

Melendugno* 13 (4)

Fasano 12 (5)

Busto Arsizio 11 (3)

Messina 5 (2)

*una partita in meno

