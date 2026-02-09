Ligabue torna a Messina: il tour Certe Notti arriva al Pala Rescifina

Solo tre date al sud: Messina, Eboli (Salerno) e Bari

Il gran finale de “La notte di certe notti” di Luciano Ligabue da settembre arriverà nei principali palasport italiani.

14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile. Il viaggio di “Certe Notti” 2026 arriverà anche in Sicilia con la tappa in programma al PalaRescifina di Messina il 14 ottobre 2026. Lo show sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Basile: “Offriamo organizzazione e strutture”

“Il concerto di Luciano Ligabue – dichiara il sindaco Federico Basile – rappresenta un ulteriore risultato del lavoro di programmazione che stiamo portando avanti per rendere Messina sempre più attrattiva per le grandi produzioni. La città oggi viene scelta perché offre organizzazione, strutture e una visione chiara sugli eventi di richiamo nazionale”.

“Messina è ormai considerata una piazza affidabile e strategica nel circuito. Questo evento conferma un percorso costruito nel tempo, basato su pianificazione, dialogo con i promoter e valorizzazione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere la città una tappa stabile dei tour più importanti”, sottolinea l’assessore ai grandi eventi, Massimo Finocchiaro.

I biglietti per gli spettacoli nei palasport italiani saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e punti vendita abituali. Per gli iscritti al Barmario i biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di martedì 10 febbraio.