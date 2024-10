Akademia Messina pronta all’esordio. Olivotto: “Prima in casa bella responsabilità”

Inizia la terza stagione in Serie A2 delle messinesi, domenica alle ore 16 al PalaRescifina arriva la neopromossa Imola

MESSINA – Akademia Sant’Anna inizia la sua terza stagione in Serie A2. L’obiettivo dichiarato, e sfuggito nello scorso mese di aprile alle semifinali playoff, è la promozione. La prima pietra potrà essere posata domani, domenica 6 ottobre, quando alle ore 16 al “PalaRescifina” la formazione allenata da coach Bonafedere si troverà di fronte la Csi Clai Imola.

Tutte a disposizione le atlete dei due roster, a meno di novità dell’ultimo momento. In casa Akademia dopo la rescissione di Linda Cabassa lo staff tecnico ha tenuto in prova la lettona Paula Neciporuka qualche settimana, ma alla fine non è stata tesserata. Nessun precedente tra le due squadre, mentre da segnalare la presenza come ex di Fabio Bonafede, è stato tecnico nell’ambito del contesto pallavolistico imolese negli anni 2000. Akademia nelle ultime settimane ha svolto diversi test di allenamento, dai trofei Ponte di Legno in trasferta al Trofeo Maregrosso. A questi si sono aggiunti i test match contro Melendugno, formazione di pari categoria, e Marsala.

Parla la vice capitano Olivotto

A chiudere la fase pre-campionato e presentare il primo match stagionale è il vicecapitano Rossella Olivotto: “E’ stata una preparazione molto intensa in cui abbiamo lavorato tantissimo in palestra e creato un bellissimo feeling tra di noi. Non vediamo l’ora di dimostrarlo durante le partite di campionato. Domenica dovremo essere brave a partire con il piede giusto. Giocheremo in casa e già questa sarà una bella responsabilità. In campo dovremo fare vedere al nostro pubblico ciò su cui abbiamo lavorato. Ci attende una bella partita perché Imola è una squadra neopromossa ma che verrà qui a Messina agguerrita e determinata. Servirà imporre il nostro gioco sin da subito”.

Rossella Olivotto sarà una delle atlete in campo con maggiore esperienza: “Sarà un campionato molto lungo in cui occorrerà pensare partita dopo partita; questo il segreto da tenere presente. Affrontare una gara alla volta senza andare troppo avanti”. Le ultime parole sono dedicate ai tifosi: “Li aspettiamo numerosi perché abbiamo necessità del loro supporto e calore. Per noi sarà fondamentale avere intorno il sostegno di tante persone. Sono fiduciosa che risponderanno all’appello”.

La neopromossa Imola

La formazione romagnola è all’esordio in seconda serie, dopo il successo nella finale Play-Off della passata annata contro il Villa Cortese. Del precedente roster, confermate il capitano e palleggiatrice, Sofia Cavalli, la centrale, Sofia Migliorini, il libero, Alessia Mastrilli, oltre al coach della promozione, Nello Caliendo. Undici gli innesti: le schiacciatrici, Valentina Pomili (Futura Giovani Busto Arsizio), Irene Mescoli (Rubierese Volley), Arianna Visentin (B2 – Imoco Conegliano) e Katarina Bulovic (Millenium Brescia); le centrali, Beatrice Bacchilega (Volley Ravenna), Eva Ravazzolo (Crema) e Chiara Arcangeli (promossa in prima squadra dalla serie D del club); la palleggiatrice, Matilde Pinarello (Millenium Brescia); il libero, Arianna Gambini (club Italia); gli opposti, Glenda Messaggi (Black Angels Volley Perugia) e Sara Stival (Volley Melendugno).

