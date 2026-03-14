Akademia Messina sconfitta a Padova, perse tutte le trasferte in Pool

Non si sblocca il Gruppo Formula 3 che chiuderà la stagione venerdì sera al PalaRescifina ultima occasione per fare punti nella seconda fase

PADOVA – Sconfitta nell’ultima trasferta della stagione Messina. Il Gruppo Formula 3 cede per tre set a uno a Padova contro la Nuvolì Altafratte nella nona e penultima giornata di Pool Promozione. Un risultato che prosegue la striscia negativa con nove sconfitte subite in questa seconda fase al cospetto di squadre in alcuni casi decisamente più forti e in altri casi leggermente più esperte. Resta solo l’ultima sfida, in casa venerdì prossimo, contro Fasano per provare a salutare la stagione con una vittoria.

Coach Freschi per la sfida odierna manda in campo Rizzieri-Kiss sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Zojzi e Viscioni, centrali Colombo e Landucci con Oggioni libero. Risponde Padova con Stocco al palleggio e Mazzon suo opposto, in banda Fiorio e Bozzoli, centrali l’ex Catania e Bovo con l’altra ex Maggipinto libero. A partita in corso spazio a Tisma, Campagnolo, Felappi, Galic per le siciliane. Scatenata l’ex Catania top scorer del match con 22 punti, per Messina in doppia cifra, entrambe a quota 13, Zojzi e Viscioni.

Dopo aver ceduto abbastanza facilmente i primi due parziali Messina è tornata in corsa nel terzo annullando due match point prima di vincerlo ai vantaggi. Padova ha poi chiuso in quattro incamerando tutti e tre i punti in palio in classifica, ormai inutili per Gruppo Formula 3 che non potrà più migliorare l’ultimo posto in Pool Promozione ma ricordiamo ha mantenuto la categoria arrivando in questo girone con le migliori dieci della Serie A2.

Padova – Gruppo Formula 3 Messina 3-1

La sfida inizia punto a punto fino al 4-4, poi due muri dell’ex Catania e due errori di Viscioni e Zojzi mandano avanti le locali. Coach Freschi chiede tempo e al rientro la reazione non arriva con Padova che allunga sul fino al 15-7 con gli ultimi tre punti consecutivi. Altro time out chiesto dalla panchina siciliana, al rientro Landucci e Colombo provano guidare la riscossa delle peloritane. Gruppo Formula 3 cambia regia inserendo Tisma per Rizzieri, Bozzoli e Catania aumentano il vantaggio per Padova che archivia il parziale per 25-13.

Nel secondo la prima fase di equilibrio dura fino al 5-6. Il break locale è firmato Bozzoli e Mazzon con Padova che conquista quattro punti consecutivi (9-6). Stavolta il Gruppo Formula 3 prova a restare in scia, due volte Mazzon per il 13-9 e coach Freschi sceglie di chiedere time out. Cambi su entrambe le panchine, Messina manda in campo Campagnolo al centro per Colombo, poco dopo sul 18-11 dentro Felappi al posto di Viscioni. Sul 21-11 cambio nuovamente in regia, fuori Rizzieri dentro Tisma. L’ace di Mazzon fa aumentare il divario tra le due squadre, la fast di Camapgnolo fa tornare Messina a fare punti. I set point li procura Bozzoli, chiude subito con un tocco di seconda Stocco sul 25-12.

Nel terzo riparte con lo stesso sestetto coach Freschi. Colombo e Zojzi, con la complicità di Padova, mandano avanti Messina sul 3-1, tre punti consecutivi delle locali rimettono la sfida in equilibrio. Al 5-6 altri tre punti di fila Fiorio, Catania e Mazzon per il break veneto, Viscioni Kiss rimettono le siciliane in parità (9-9). L’equilibrio dura fino al 16 pari, poi break per Padova con Freschi che chiama time out. Al rientro le ospiti pareggiano 19 pari, Bozzoli attacco in parallela e poi ace per il nuovo break e conseguente time out immediato delle siciliane. Catania mette giù il punto del 23-21, replica Viscioni con un mani out e poi Galic pareggia. Sul 23-23 primo time out per coach Sinibaldi, al rientro fast di Catania per il match point, pareggia Messina col muro di Colombo. Ancora Catania porta avanti Padova, Viscioni mette Messina sul 25-25. Murata anche Bozzoli da Tisma, è set point per Gruppo Formula 3 e segue anche il secondo time out per le venete. Al rientro belle difese di Messina, prima del diagonale a terra di Zojzi per il 25-27.

Nel quarto parziale coach Freschi lascia al palleggio Tisma, set che prende subito la strada di Padova con Stocco che opera il break sul 4-2, Mazzon doppia le avversarie sull’8-4 come nel primo set, muro di Esposito e sotto 9-4 la panchina siciliana ferma il gioco. Il divario aumenta fino al 15-8, momento in cui arriva l’altro time out per le ospiti. Cambio con Rizzieri che rileva Tisma e Galic subentrata poco prima per Kiss, Messina va sotto 20-10. Arriva velocemente a match point Padova con Esposito, stavolta sono undici le occasioni per chiuderla, Stocco la chiude subito con un ace su Viscioni.

Tabellino

Parziali: 25-13, 25-12, 25-27, 25-13.

Arbitri: Luigi Peccia & Massimo Ancona, Davide Pettenello (videocheck).

Padova: Bovo 7, Romanin ne, Fiorio 10, Bozzoli 9, Sposetti 0, Maggipinto 0, Catania 22, Pedrolli ne, Hanle ne, L. Esposito 4, Moroni ne, E. Esposito ne, Stocco 7, Mazzon 15.

Allenatore: Marco Sinibaldi. Secondo: Marius Clerc.

Gruppo Formula 3: Tisma 2, Rizzieri 0, Zojzi 13, Colombo 7, Felappi 0, Ferrara ne, Landucci 5, Viscioni 13, Campagnolo 1, Kiss 0, Galic 3, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.