Meteo Messina, torna il bel tempo nel weekend ma minime sui +14°C

Aria più fresca e secca in arrivo in Calabria e Sicilia. Ecco che tempo ci aspetta nel fine settimana

METEO MESSINA – Dopo il veloce passaggio instabile delle ultime ore, aria più fresca, ma al tempo stessa più secca, raggiungerà la Calabria e la Sicilia nelle prossime ore, favorendo un ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato, in un contesto climatico fresco per l’inizio di maggio. Difatti, nonostante l’intensa radiazione solare di maggio, i termometri faranno fatica a superare i +20°C durante il giorno. Mentre la notte si scenderà a cavallo dei +13°C +14°C. La ventilazione spirerà da debole a moderata dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi da Nord sullo Stretto. Mentre il mare si manterrà poco mosso, mosso lo Ionio.

Sabato 2 maggio 2026

Sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o sereno, con qualche nube innocua in transito da nord-ovest verso sud-est. Le temperature massime raggiungeranno i +21°C +21°C, le minime i +13°C +14°C. Venti deboli a regima di brezza, con una ventilazione moderata da Nord sullo Stretto. Mari per lo più poco mossi, mosso lo Ionio e lo Stretto nella parte centrale e meridionale.

Domenica 3 maggio 2026

Giornata che inizierà al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso, con soleggiamento quasi ininterrotto. Lungo le aree costiere permarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso anche nelle ore pomeridiane. Le temperature massime subiranno un aumento lieve, con punte di oltre +21°C in città. Ma di notte e al primo mattino, causa il cielo sereno e l’aria secca, i valori termici scenderanno fino a +14°C. Venti deboli, al mattino da NW sul Tirreno, moderati da Nord e N-NW in città e sull’area ionica. Mari poco mossi, localmente mosso lo Ionio davanti la bocca sud dello Stretto.