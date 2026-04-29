Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste al Consiglio comunale

Gli elenchi e i nomi dei candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026 a Messina.

MESSINA – Scade oggi, mercoledì 29 aprile, il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni in vista delle elezioni in programma anche a Messina il 24 e il 25 maggio. Mentre infuriano le polemiche sul caso delle firme, con gli attacchi di Scurria a Basile e De Luca e la risposta del leader di Sud chiama Nord, le operazioni proseguono a spron battuto. All’appello mancano soltanto le liste legate al sindaco uscente.

Valvieri il primo a consegnare

Il primo a presentare la sua lista (una soltanto, al Consiglio comunale) è stato Lillo Valvieri. Il candidato civico è stato a Palazzo Zanca già venerdì 24 aprile, nel primo giorno utile per la presentazione. Ieri, invece, martedì 28, è stata una lunghissima giornata per altri tre candidati. Marcello Scurria, candidato per il centrodestra, ha presentato le sue 7 liste al Consiglio comunale (e ci sono volute ore). Nel mezzo a Zanca si è recato anche Gaetano Sciacca, che ha presentato la sua lista “Rinascita Messina”. E in tarda serata è stato poi il centrosinistra, con la candidata Antonella Russo, a presentare le due liste al Consiglio comunale (Pd e M5s-Controcorrente).

Solo Basile consegna nell’ultimo giorno utile

Così nell’ultimo giorno utile prima della chiusura, e cioè oggi, manca all’appello soltanto Federico Basile. Già in mattinata l’entourage di Sud chiama Nord si è recato a Palazzo Zanca per presentare le 15 liste per il Consiglio comunale e le 61 per le sette circoscrizioni. Le operazioni relative al Consiglio si sono concluse alle 11.03. In corso quelle per le municipalità. (Articolo in aggiornamento).

Elezioni Messina 2026, tutte le liste al Consiglio comunale (in aggiornamento)

La lista di Lillo Valvieri

La lista di Gaetano Sciacca

Le liste di Marcello Scurria

Le liste di Antonella Russo

Le liste di Federico Basile