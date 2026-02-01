Akademia Messina sconfitta nella prima della pool contro Talmassons

In Friuli Venezia Giulia le siciliane cadono senza vincere neanche un set, le locali dimostrano di poter ambire alla promozione

LATISANA – Gruppo Formula 3 Messina inizia il suo cammino in pool promozione con una sconfitta netta. Le padrone di casa di Talmassons, terze in classifica al momento della costituzione del girone, fanno la voce grossa e si impongono per tre set a zero. Messina ha avuto il merito di reagire dopo un primo set non brillante e coach Freschi ha provato a variare molto con i cambi per non perdere terreno.

L’allenatore delle siciliane manda in campo Rizzieri-Galic sulla diagonale palleggiatore-opposto, Zojzi e Kiss iniziano come schiacciatrici, Campagnolo e Colombo al centro con capitan Ferrara libero. A partita in corso spazio a Felappi all’opposto, Viscioni in banda e Landucci al centro. Coach Parazzoli sceglie Scola al palleggio e Frosini opposto, Rossetto e Bakodimou in banda, al centro Barbazeni e Gannar con libero Mistretta.

Tra le file peloritane in luce Zojzi con 14 punti, unica in doppia cifra, ma bene subentrando Felappi e Viscioni. Tra le locali in quattro vanno in doppia cifra: Frosini, Rossetto, Barbazeni e Bakodimou a dimostrazione di come siano una squadra equilibrata. Messina resta a 5 punti in classifica e settimana prossima ancora una trasferta in casa di Busto Arsizio che sulla carta è la meno forte delle avversarie che incontrerà.

Talmassons – Gruppo Formula 3 Messina 3-0

Primo punto per Messina, ma Talmassons spinge subito sull’acceleratore e scappa 7-2. La panchina siciliana interrompe immediatamente il gioco. La reazione non arriva e sul 14-6 Freschi manda in campo Felappi al posto di Galic, Gruppo Formula 3 mai in partita in questo primo set che si chiude in venti minuti sul risultato di 25-11.

Ad inizio secondo set fuori Galic e nel ruolo di opposto dall’inizio Felappi. Buon avvio delle siciliane che si issano 1-5, coach Parazzoli richiama le sue in panchina. Al rientro le friulane impattano con il mani out dell’ex Rossetto sul 6-6. Si prosegue punto a punto fino al 9-9, poi due errori di Camapgnolo e Zojzi mettono nuovamente un break avanti le locali. Non si perde d’animo il Gruppo Formula 3 che torna in parità sul 12-12. Nuova accelerazione locale sul 17-15 e coach Freschi ferma il gioco. Momento spartiacque per le friulane che scappano via procurandosi i set point sul 24-18, primi tre set annullati, sul quarto Frosini chiude 25-21.

Primo punto per Talmassons messo giù da Bakodimou, le padrone di casa scappano via 4-1, cambio tra le file di Messina dentro Landucci al centro per Campagnolo. Time out siciliano sul 5-1, al rientro arrivano due punti per Messina firmati Zojzi. Riprende il largo Talmassons e sul 9-4 Freschi cambia ancora, Viscioni in campo al posto di Kiss. Gruppo Formula 3 si riavvicina fino al 12-11, Akademia sempre a inseguire ma non molla. L’ingresso di Viscioni ha rivitalizzato le siciliane, proprio un suo punto rimette sullo stesso livello (18 pari) le due squadre. Nuova fuga locale con Frosini che mette già il punto del 23-20, nelle fasi delicate del terzo parziale il primo tempo vincente di Barbazeni porta ai match point (24-21), segue il muro di Rossetto sull’attacco di Felappi per il 25-21 finale.

Tabellino

Parziali: 25-11, 25-21, 25-21.

Durata: 20′, 27′, 28′.

Arbitri: Deborah Vangone & Andrea De Nard, Jacopo Cacco (videocheck).

Talmassons: Barbazeni 11, Cusma 1, Feruglio ne, Viola ne, Mistretta 0, Lotti 0, Gannar 3, Rossetto 12, Molinaro ne, Bakodimou 13, Frosini 13, Scola 4, Cassan 0.

Allenatore: Fabio Parazzoli. Secondo: Michele Lucherini.

Gruppo Formula 3: Tisma ne, Rizzieri 5, Zojzi 14, Colombo 1, Felappi 7, Ferrara 0, Landucci 1, Viscioni 7, Campagnolo 1, Kiss 5, Galic 0, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.