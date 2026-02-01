Serie D, balzo in classifica del Messina dopo la 22ª giornata

I risultati della 22ª giornata e la classifica aggiornata del girone I. Fermata la Nuova Igea Virtus, sconfitto in casa il Milazzo
Nella 22ª giornata di Serie D le squadre ai piani alti della classifica subiscono degli stop. La capolista Nuova Igea Virtus si porta avanti a Enna con il gol di Cess, ma viene ripresa da Distratto con la sfida che termina 1-1, i giallorossi mantengono la leadership del girone I con 42 punti. Dietro vince l’Athletic Club Palermo, poker sul campo dell’Acireale, e 41 punti in classifica. In terza posizione a quota 40 punti Reggina e Savoia, che si annullano nello scontro diretto al Granillo. La Nissa prende i tre punti contro il Ragusa, sale a 39 e fa un favore al Messina. Sconfitto il Milazzo, appena il secondo tonfo in casa, che subisce un tris a opera della Gelbison, in rete per i mamertini Curiale.
Per quanto riguarda la zona bassa della classifica balzo in avanti del Messina che sale a quota 21 punti e supera due squadre, al momento dista tre punti la salvezza diretta. L’obiettivo è raggiungere il quindicesimo posto occupato dall’Enna, prossimo avversario proprio dei biancoscudati e che avrà un impegno in più infrasettimanale, recupererà gli ultimi venti minuti con la Vigor Lamezia. Sconfitto il Ragusa, che resta a quota 21 punti, e la Sancataldese (20), superata in campo dal Gela e in classifica dal Messina.
Risultati 22ª giornata
Acireale – Athletic Club Palermo 0-4
Castrumfavara – Vibonese 2-1
Enna – Nuova Igea Virtus 1-1
Milazzo – Gelbison 1-3
Paternò – Messina 0-1
Reggina – Savoia 1-1
Nissa – Ragusa 1-0
Sambiase – Vigor Lamezia 0-1
Gela – Sancataldese 2-0
Classifica girone I
Nuova Igea Virtus 42
Ac Palermo 41
Reggina 40
Savoia 40
Nissa 39
Milazzo 35
Gela 34
Sambiase 32
Gelbison 30
Vibonese 26
Vigor Lamezia* 25
Enna* 24
Acr Messina 21 (14 punti di penalizzazione)
Ragusa 21
Sancataldese 20
Acireale 20
Castrumfavara 20
Paternò 11
*una partita in meno
Bravo Messina.La società,i calciatori,i dirigenti,i dipendenti,i fornitori,hanno capito che la città ha una piazza importante.Non hanno fatti proclami,hanno saputo superare una tempesta amministrativa portando in salvo la barca,anche se si dovesse retrocedere.I grandi risultati arrivano dopo progetti portati avanti con serietà e lungimiranza.Brava la società.Orgoglioso di essere un messinese tifoso.