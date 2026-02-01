Serie D, balzo in classifica del Messina dopo la 22ª giornata

I risultati della 22ª giornata e la classifica aggiornata del girone I. Fermata la Nuova Igea Virtus, sconfitto in casa il Milazzo

Nella 22ª giornata di Serie D le squadre ai piani alti della classifica subiscono degli stop. La capolista Nuova Igea Virtus si porta avanti a Enna con il gol di Cess, ma viene ripresa da Distratto con la sfida che termina 1-1, i giallorossi mantengono la leadership del girone I con 42 punti. Dietro vince l’Athletic Club Palermo, poker sul campo dell’Acireale, e 41 punti in classifica. In terza posizione a quota 40 punti Reggina e Savoia, che si annullano nello scontro diretto al Granillo. La Nissa prende i tre punti contro il Ragusa, sale a 39 e fa un favore al Messina. Sconfitto il Milazzo, appena il secondo tonfo in casa, che subisce un tris a opera della Gelbison, in rete per i mamertini Curiale.

Per quanto riguarda la zona bassa della classifica balzo in avanti del Messina che sale a quota 21 punti e supera due squadre, al momento dista tre punti la salvezza diretta. L’obiettivo è raggiungere il quindicesimo posto occupato dall’Enna, prossimo avversario proprio dei biancoscudati e che avrà un impegno in più infrasettimanale, recupererà gli ultimi venti minuti con la Vigor Lamezia. Sconfitto il Ragusa, che resta a quota 21 punti, e la Sancataldese (20), superata in campo dal Gela e in classifica dal Messina.

Risultati 22ª giornata

Acireale – Athletic Club Palermo 0-4

Castrumfavara – Vibonese 2-1

Enna – Nuova Igea Virtus 1-1

Milazzo – Gelbison 1-3

Paternò – Messina 0-1

Reggina – Savoia 1-1

Nissa – Ragusa 1-0

Sambiase – Vigor Lamezia 0-1

Gela – Sancataldese 2-0

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 42

Ac Palermo 41

Reggina 40

Savoia 40

Nissa 39

Milazzo 35

Gela 34

Sambiase 32

Gelbison 30

Vibonese 26

Vigor Lamezia* 25

Enna* 24

Acr Messina 21 (14 punti di penalizzazione)

Ragusa 21

Sancataldese 20

Acireale 20

Castrumfavara 20

Paternò 11

*una partita in meno