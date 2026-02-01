Messina. Ritrovato morto l’83enne scomparso dal 23 gennaio

Gregorio Totaro era uscito per andare dal medico e non era più tornato a casa. Il ritrovamento vicino ai binari della ferrovia

MESSINA . – Era uscito di casa per andare dal medico, lo scorso 23 gennaio, e non era più tornato a casa. La ricerca dell’83enne Gregorio Totaro era stata subito avviata ma di lui si erano perse le tracce. Oggi l’anziano è stato trovato morto vicino ai binari della linea ferroviaria Messina-Catania, nel tratto compreso tra le stazioni di Mili e Tremestieri.

Sul posto polizia ferroviaria e carabinieri, che hanno fatto dei sopralluoghi e utilizzato le telecamere di sorveglianza per giungere al ritrovamento.

Le indagini sono in corso. La priorità è conoscere le cause della morte.

La denuncia della scomparsa da parte dei familiari e le ricerche di polizia e carabinieri

I familiari avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e lanciato l’appello a chiunque avesse sue notizie. Gregorio Totaro era uscito da casa, al rione Taormina, ed era diretto in zona centro-sud. Le prime segnalazioni arrivate attraverso i social non si erano rivelate fondate e tra i nipoti era cresciuta la preoccupazione. Arma e Polizia erano al lavoro per tentare di rintracciarlo.