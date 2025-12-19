Akademia Messina sfida in trasferta la capolista Costa Volpino

In una stagione dai mille colpi di scena il Gruppo Formula 3 sarà impegnato sabato in Lombardia nella quinta giornata di ritorno

Trasferta in terra lombarda per il Gruppo Formula 3 Messina. Sabato 20 dicembre, ore 16:30, presso il “Pala Cbl”, le SuperGirls di coach Freschi faranno visita alla capolista Costa Volpino, nella quinta giornata di ritorno della Regular Season. Messina è reduce dalla sconfitta casalinga contro Roma (1-3: 25-18, 21-25, 24-26, 28-30). MVP della gara Teresa Maria Bosso: con 19 punti, il 50% in attacco e il 73% di positività in ricezione, la schiacciatrice romana ha contribuito in maniera decisiva alla rimonta delle Wolves, ribaltando completamente l’inerzia di un match inizialmente sorridente alle siciliane.

Nell’ultima giornata, Costa Volpino ha osservato il proprio turno di riposo. Sarà proprio con lo spirito di riscatto che Messina busserà alla porta di Costa Volpino. Il match di sabato servirà per iniziare a delineare il cammino del club siculo nella fase successiva del campionato. Infatti, Messina vuole rimanere aggrappata al quinto posto. Alle sue spalle Marsala, ferma con 11 punti, cinque in meno rispetto a quelli messinesi. Un motivo in più per cercare di conquistare punti preziosi in Lombardia e aumentare il distacco dalle marsalesi, impegnate domenica 21 dicembre in casa contro Casalmaggiore.

Novità nel club messinese: in settimana il Gruppo Formula 3 Messina ha avviato le prime operazioni in vista della costruzione del roster per la prossima stagione, comunicando la risoluzione consensuale del contratto con Kenia Carcaces e Rachele Rastelli. Contestualmente, la società ha reso noto l’inserimento di una nuova atleta che verrà annunciata ufficialmente nei prossimi giorni.

Zojzi: “Daremo il massimo”

Aneta Zojzi (Messina): “Della gara con Roma è rimasto tanto amaro in bocca perché comunque siamo entrate in campo agguerrite, abbiamo fatto un primo set stellare e poi ci siamo fatte prendere dalla fretta di concludere. Però, abbiamo la consapevolezza che, se giochiamo come sappiamo e aggiustiamo quelle piccole cose che ci hanno fatto perdere, magari possiamo dare del filo da torcere a tutte”.

Adesso Costa-Volpino. La sensazione, riguardando la partita di andata – un po’ come anche con Roma – è che l’avversaria di domenica, Messina la possa battere: “Come ho detto prima, possiamo giocarcela con tutte. Questo se sapremo avere pazienza e fare ciò che dobbiamo nel momento giusto, senza perdere la concentrazione. Non sarà facile perché abbiamo avuto delle difficoltà in quest’ultimo periodo con gli addii che ci sono stati. Però, daremo il massimo perché, come ha detto Matteo (Freschi), ognuno di noi può dare il contributo indipendentemente dalla situazione che si presenti”. Insomma, già nel mirino di Aneta Zojzi il taraflex del PalaCBL: “Sì, non vediamo l’ora di giocare, di divertirci, di dare tutto”.

L’avversario Costa Volpino

Costa Volpino è al primo posto della classifica del girone A con 27 punti (9 vittorie e 2 sconfitte). In quest’ultimo scorcio del campionato, le ragazze di coach Cominetti non stanno lasciando nulla alle avversarie incontrate sul campo, conquistando bottino pieno (12 punti in 4 gare – l’ultimo punto perso risale al tie-break del 16 novembre scorso contro Club Italia). Concentrando l’attenzione sul percorso compiuto nel solo girone di ritorno, il club bergamasco ha espugnato il Pala “San Carlo” di Marsala, alla prima giornata, battendo le avversarie in tre set (25-20, 25-22, 25-16). Successivamente, tra le mura amiche, le cibielline si sono imposte nel big match contro Roma (3-1: 25-20, 25-22, 16-25, 25-16). Infine, vittoria a Concorezzo. Dopo i primi due set molto fluidi, le bergamasche hanno faticato maggiormente nel terzo ma – con la loro consueta solidità – sono riuscite a chiudere i conti ai vantaggi (28-26). MVP e Top Spiker di quest’ultima gara, l’opposta Lena Scharmann, autrice di 20 punti (tutti in attacco con il 58%). Efficace anche Aurora Pistolesi. Per la schiacciatrice fiorentina, 18 punti messi a segno (14 attacchi vincenti con il 42%, 3 muri e un ace).

I precedenti

Tre i precedenti tra le due squadre, due dei quali risalenti alla scorsa stagione (successi giallorossi, entrambi al tie-break). Differente l’esito del terzo confronto, disputato in questa stagione. Lo scorso 1° novembre, Costa Volpino si è imposta su Messina per 3-1 (25-18,26-24,23-25,25-20). MVP del match: Aurora Pistolesi (Costa Volpino); Top Spiker dell’incontro Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) con 23 punti, di cui 20 in attacco con il 39 %, 1 muro e 2 ace; Top Blocker: Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina) con 5 muri; Top Acers: Aneta Zojzi e Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) con 2 servizi vincenti. Infine, Top Receiver, il libero messinese Martina Ferrara (80% di positività e 52% di ricezione perfetta).