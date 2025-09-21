Akademia Messina si aggiudica il Memorial “Pietro Murania”

Successo nella prima uscita stagionale per le atlete di coach Bonafede. Settimana prossima altra uscita al Memorial Avalle

AGRIGENTO – Buona uscita per le atlete del Gruppo Formula 3 Messina che in un quadrangolare ad Agrigento ottengono la prima affermazione stagionale. A partecipare oltre alla formazione messinese erano presenti, ricordando Pietro Murania, anche Modica, Marsala e Vibo Valentia. Le semifinali hanno visto prevalere Messina contro Vibo Valentia col risultato di 17-25, 25-23, 25-20, mentre dall’altra parte Modica superava Marsala.

Nella finalissima percorso netto del Gruppo Formula 3 che vinceva 25-22 25-16 con la schiacciatrice Aneta Zojzi che veniva premiata come Mvp. Prossimo fine settimana altro impegno in un quadrangolare per le ragazze del presidente Costantinoche saranno a Roma a sfidare Bisonte Firenze, Perugia e Smi Roma Volley.