Akademia Messina si conferma in vetta ma con due pulci nell’orecchio

La classifica del girone A di Serie A2 continua a mostrare una spaccatura. Coach Bonafede e capitan Carraro sottolineano due aspetti da risolvere

MESSINA – La sorpresa di giornata stava per arrivare proprio a Messina dove la capolista Akademia Sant’Anna, da inizio stagione imbattuta al PalaRescifina, ha rischiato di cadere sotto Costa Volpino. Sugli altri taraflex vittorie in tre set per Macerata, Brescia e San Giovanni in Marignano le altre squadre di testa. Evidente un po’ di stanchezza tra le file di Messina ieri pomeriggio, poi la rabbia e l’adrenalina hanno dato la sveglia alle ragazze di coach Bonafede. La formazione cara al presidente Costantino adesso avrà altre due partite ravvicinate. In casa mercoledì la Coppa Italia contro Offanengo, domenica la trasferta a Brescia nel primo scontro diretto del girone di ritorno.

Il tecnico delle siciliane ha già lasciato intendere di non sottovalutare la Coppa Italia ma il campionato è un’altra cosa. Anticipando eventuali domande dalla conferenza stampa, ha poi voluto sottolineare che la squadra è corta per gli allenamenti ma in partita cambia poco, visto che anche le altre prime della classe di base giocano con lo stesso sestetto. Lui stesso però ammette che le altre eventualmente hanno soluzioni di ricambio o per far rifiatare le titolari, cosa che al momento Akademia non ha. Ma l’esperto coach lascia intendere che arriveranno i rinforzi che servono alla squadra, non abbassando la qualità della rosa fin qui costruita.

Altro appunto lo fa la capitana Giulia Carraro, anche lei anticipando in parte la domanda, sul pubblico. La richiesta della palleggiatrice veneziana è di vedere più gente a sostenere la squadra prima in classifica e prima in A2, considerando i due gironi. Ieri al PalaRescifina c’erano circa 400 persone che nel momento delicato della partita si sono anche fatte sentire. L’impressione, però, in un palazzetto così grande, è che fosse quasi vuoto. Al PalaTracuzzi o al Polivalente della Cittadella sarebbero bastate per farlo esplodere visivamente, ma in quell’impianto da oltre cinquemila posti Akademia sembra sola. E, in realtà, considerando quello che si sta facendo, in questo avvio di stagione, lo è perché meriterebbe un supporto maggiore.

Risultati e classifica girone A

Akademia Sant’Anna – Costa Volpino 3-2

Mondovì – Macerata 0-3

Casalmaggiore – Pisa 1-3

Lecco – Brescia 1-3

San Giovanni in M.no – Imola 3-0

Akademia Sant’Anna Messina* 31 punti

Omag-Mt San Giovanni in M.no 28 punti

Cfr Balducci Hr Macerata, Valsabbina Millenium Brescia 24 punti

Cbl Costa Volpino 14 punti

Clai Imola Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa* 13 punti

Orocash Picco Lecco 10 punti

Volleyball Casalmaggiore 9 punti

Bam Mondovì 2 punti

*una partita in più

