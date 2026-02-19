Akademia Messina sta alzando il livello ma le altre allungano

Innegabile che la formazione peloritana stia crescendo di partita in partita, i playoff distano nove punti con diciotto ancora disponibili

MESSINA – La prova di mercoledì sera è un ulteriore step nel percorso di crescita del Gruppo Formula 3. Akademia Messina nelle ultime tre di pool promozione ha conquistato sempre almeno un set a partita ed è sempre più rimasta in partita anche nelle sconfitte, giocando alla pari contro formazioni decisamente più blasonate. Contro Brescia domenica primo set vinto e poi parziali che neanche Roma, nella sconfitta di ieri contro le lombarde, ha saputo tenere. La sfida di mercoledì contro Padova dopo un set vinto ha visto Messina restare in partita e arrivare alla fasi finali del terzo facendo sfiorare loro il primo punto in classifica ottenuto da questa seconda fase.

Mentre la squadra di coach Freschi prosegue il suo graduale ma forse lento processo di crescita le avversaria in alcuni casi allungano. È l’esempio di Busto Arsizio che aveva cominciato questa seconda fase con tre punti in più di Messina, occupando la posizione immediatamente sopra le siciliane e ultima buona per i playoff, adesso le bustocche sono salite in ottava posizione e hanno 15 punti in classifica. Messina resta ferma a 5 e Trentino è la squadra da puntare ora con 14 punti. In cima alla classifica Brescia prosegue spedita e aspetta il recupero tra Costa Volpino e Talmassons, quest’ultime potenzialmente appaiate alle leonesse.

I numeri di Akademia in questa Pool

Abbiamo detto dei punti, zero, incassati da Gruppo Formula 3 in questo primo scorcio di Pool Promozione, ma è giusto sottolineare come alla prima partita resa male contro Talmassons e il primo set con Busto Arsizio le ragazze di coach Freschi hanno sempre migliorato entrando in partita sempre meglio, sempre prima e avvicinandosi anche alla conquista di altri set.

Guardando i freddi punti se nelle prime tre la differenza tra le squadre alla fine era stata di 20 punti nella sfida contro Padova la differenza finale è stata solo di 10. Quanto alle singole apporto costante di Zojzi, sempre in doppia cifra finora in pool, e ha superato i venti nella sfida con Padova. Nelle ultime due ritrovata Viscioni che ha contribuito pesantemente con due prestazioni da doppia cifra. Ancora da segnalare tre atlete (Zojzi, Viscioni, Felappi) in doppia cifra in una partita di pool promozione contro Padova. Prima volta in questa seconda fase, l’ultima volta era accaduto contro Melendugno dopo cinque set che hanno portato Messina a evitare la pool salvezza.

Risultati 4ª giornata

Brescia – Roma 3-0

Messina – Padova 1-3

Costa Volpino – Busto Arsizio 0-3

Talmassons – Trentino 3-1

Melenduegno – Fasano 3-1

Classifica Pool Promozione

Brescia 27 (9)

Talmassons* 24 (8)

Costa Volpino* 21 punti (7 vittorie)

Padova 21 (7)

Roma 19 (6)

Melendugno 16 (5)

Fasano 15 (6)

Busto Arsizio 15 (4)

Trentino 14 (5)

Messina 5 (2)

*una partita in meno