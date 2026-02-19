Il messinese D’Uva dal M5s al centrodestra: l’ex deputato entra in Nazione Futura

Sarà il nuovo responsabile del dipartimento Legalità dell'associazione vicina a Fratelli d'Italia

Francesco D’Uva è il nuovo responsabile del dipartimento Legalità di Nazione Futura, il think tank (un gruppo di esperti che analizzano problemi in campo politico o economico, ndr) legato a Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato dato nel pomeriggio di ieri da Francesco Giubilei e Ferrante De Benedictis, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, durante un incontro sul referendum Giustizia tenutosi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

Come riportato da Adnkronos, i due hanno annunciato “la nascita del Dipartimento Legalità”, che “testimonia la crescita costante della nostra associazione, sempre più attrattiva. L’adesione di Francesco D’Uva, nuovo responsabile del dipartimento, rappresenta un valore aggiunto, così come le personalità che ne fanno parte”.

Il messinese è stato deputato e capogruppo del M5s

D’Uva, politico messinese classe 1987, è stato capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera nel 2018 e poi questore di Montecitorio (nel 2013, invece, la prima elezione da deputato). Nel 2022 si era avvicinato al gruppo “Insieme per il futuro”, guidato da Luigi Di Maio. Poi, però, una fase di allontanamento dalla politica attiva dopo la mancata rielezione nello stesso anno. Ora il ritorno, ma a destra, nell’associazione Nazione Futura che pubblica anche una rivista.

D’Uva: “Alimentare il dibattito pubblico con serietà”

D’Uva, citato da Adnkronos, ha dichiarato: “Sono felice di poter offrire, insieme agli altri membri del Dipartimento Legalità, il mio contributo sui temi della legalità, della giustizia e dell’antimafia, canalizzando energie e professionalità per alimentare il dibattito pubblico con serietà e competenza”.