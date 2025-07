Akademia Messina svela l’organico dirigenziale del settore giovanile, in corso il camp

Nicola Cavallaro dg, Massimo De Salvo ds, Samuele Granei direttore tecnico e responsabile dell'area Pippo Donato. Allenatori: Pilota, Capillo, Carino, Sorrenti, Romeo

MESSINA – I vertici societari di Akademia Sant’Anna sono lieti di presentare ufficialmente l’organico del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2025/2026. Un gruppo di professionisti qualificati e appassionati sarà alla guida del percorso di crescita sportiva ed educativa dei nostri giovani atleti, con l’obiettivo di formare non solo giocatori, ma persone.

A coordinare il lavoro sarà Nicola Cavallaro, nel ruolo di Direttore Generale del Settore Giovanile, affiancato da Massimo De Salvo, Direttore Sportivo, e da Samuele Granei, in qualità di Direttore Tecnico. A garantire la qualità e la coerenza del lavoro sul campo sarà Pippo Donato, Responsabile dell’Area Tecnica.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sinergia con il mondo accademico grazie al contributo di Valeria Mancuso, Responsabile dei Rapporti con le Università, con l’obiettivo di offrire ai nostri ragazzi percorsi paralleli tra sport e formazione. Un ruolo chiave sarà svolto dai nostri Dirigenti Accompagnatori, veri e propri punti di riferimento per le famiglie e per gli atleti: Ruggero La Rosa, Elvira Sebastiana Oliva, Fabrizia Santagati e Mimmo Minutoli. Il lavoro sul campo sarà affidato a uno staff tecnico motivato e competente composto dagli allenatori: Norma Pilota, Antonino Capillo, Marina Carini, Susanna Sorrenti e Virginia Romeo.

Il via al Summer Camp targato Akademia

Intanto, lunedì 30 giugno ha preso il via il primo turno del Summer Camp di Akademia Sant’Anna, in svolgimento presso l’impianto del PalaNebbiolo. Nel pomeriggio, primi allenamenti indoor sotto la guida di Giuseppe Bosetti e Franca Bardelli, tecnici di fama internazionale, con l’assistenza costante di coach Matteo Pilieci, dell’atleta Michela Ciarrocchi – centrale della Roma Volley Club -, e di altri tecnici provenienti dal panorama pallavolistico siciliano.

Le attività proseguiranno anche oggi con sedute di beach volley al mattino presso il lido Sea’s Sport, e allenamenti indoor nel pomeriggio al PalaNebbiolo. Il programma del Camp prevede allenamenti alternati beach/indoor per tutta la settimana, fino alla mattina di sabato 5 luglio. Sarà, invece, la location dell’Oasi “Madonna del Sorriso” a Pace, ad ospitare le partecipanti per il pranzo, la cena, il pernottamento e le attività ricreative organizzate. Nella prossima settimana, toccherà alle ragazze del secondo turno del Camp, con nuove occasioni di crescita e divertimento per tutte le partecipanti.

Dichiarazioni di Cavallaro e De Salvo

A margine della prima giornata, il Direttore Generale e il Direttore Sportivo del Settore Giovanile, Nicola Cavallaro e Massimo De Salvo, hanno colto l’occasione per presentare i progetti della prossima stagione, proprio partendo dalla prima edizione del Summer Camp.

“Il Summer Camp è molto più di un’esperienza estiva – ha dichiarato Nicola Cavallaro. E’ un’occasione unica per vivere la pallavolo in modo completo. Abbiamo unito la parte tecnica – con sessioni indoor e beach volley guidate da allenatori di alto livello e testimonial d’eccezione – a momenti di aggregazione, confronto e divertimento. Per noi è fondamentale offrire alle giovani atlete un ambiente che stimoli la crescita sia sportiva che personale. Iniziative come questa rafforzano il legame con il territorio, valorizzano la passione per il nostro sport e contribuiscono a costruire una vera cultura pallavolistica qui a Messina”.

Il Direttore Generale ha poi tracciato il bilancio della passata annata, soffermandosi anche sulle sfide future: “È stata una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Il settore giovanile è cresciuto sia a livello numerico che tecnico, grazie a un lavoro costante portato avanti da uno staff competente e motivato. Abbiamo partecipato con tutte le categorie under ai campionati vari, consolidando un percorso che punta a sviluppare il talento locale con continuità. L’obiettivo ora è alzare ulteriormente l’asticella: rafforzare le sinergie con la prima squadra, intensificare le collaborazioni con il territorio – anche scolastico – e ampliare la nostra offerta formativa. La crescita dell’atleta deve andare di pari passo con la crescita della persona, ed è su questa base che vogliamo continuare a costruire il futuro di Akademia”.

“Abbiamo pianificato la nuova stagione con grande attenzione ai dettagli – ha infine concluso il Direttore. Il nuovo organigramma tecnico e organizzativo è stato pensato per garantire qualità, continuità e una visione chiara in tutte le fasce d’età. Ci saranno alcune novità importanti, sia in termini di figure inserite nello staff che di metodi di lavoro. Puntiamo molto sulla formazione interna e su progetti speciali come gli scambi con realtà esterne. Tutto questo per accompagnare le atlete in un percorso serio, stimolante e ricco di opportunità, sempre in linea con i valori e la filosofia di Akademia”.

E’ stato il Direttore Sportivo, Massimo De Salvo, ad approfondire ulteriormente le tematiche di pertinenza, partendo necessariamente dal Camp: “Rappresenta un momento cruciale per la crescita delle nostre giovani. È qui che tecnica, passione e divertimento si incontrano, creando un ambiente ideale per imparare e socializzare. Il confronto diretto con tecnici quali Giuseppe, Franca, Matteo e con un’atleta di spessore come Michela, aggiunge un valore unico, mostrando alle ragazze cosa significa lavorare ad alto livello. Questo Camp è la porta d’ingresso di un percorso più ampio, fatto di impegno, crescita e amore per la pallavolo, che Akademia vuole accompagnare con attenzione e professionalità”.

I programmi per il settore giovanile

Oltre ad avere l’incarico di responsabile dei rapporti con la Federazione, De Salvo ora è alla guida dell’organizzazione del settore giovanile: “Affronto questo nuovo ruolo con grande entusiasmo e responsabilità. Il nostro settore giovanile sarà presente in tutte le categorie under, dalla più piccola fino alle fasce più avanzate, per garantire un percorso di crescita completo e coerente. L’obiettivo principale è quello di costruire una base solida, che permetta alle nostre giovani atlete di sviluppare le competenze tecniche e umane necessarie, sostenendo al contempo la loro passione per la pallavolo. Vogliamo che ogni ragazza senta Akademia come una seconda casa, dove migliorarsi giorno dopo giorno e prepararsi per traguardi importanti, quali la prima squadra e quindi arrivare in serie A”.

Tanta attesa anche per lo sviluppo delle attività di promozione nelle scuole e sul territorio che consentiranno di avvicinare nuovi giovani alla pallavolo e rafforzare il progetto Akademia in ottica di crescita e inclusione: “Questa è una delle nostre colonne portanti. Crediamo fortemente che avvicinare le giovani allo sport, fin da piccoli, sia fondamentale per la loro crescita, non solo sportiva ma anche personale. Attraverso attività mirate e coinvolgenti vogliamo stimolare la curiosità e l’interesse verso la pallavolo, soprattutto in chi si avvicina per la prima volta. Questo lavoro ci permetterà di costruire una comunità solida e inclusiva, dove ogni ragazza potrà trovare il proprio spazio”.

Uno dei punti chiave del nuovo corso sarà anche l’attività di qualificazione sportiva e formativa sul territorio: “Il lavoro di qualificazione tecnica e formativa sul territorio rappresenta un valore aggiunto imprescindibile. Oltre agli allenamenti e alle competizioni, stiamo implementando programmi di formazione specifica per allenatori e atlete, così da creare un ecosistema di crescita condiviso. Vogliamo che Akademia sia riconosciuta non solo come una società sportiva, ma come un vero e proprio polo di eccellenza territoriale, capace di attrarre talenti e collaborare con altre realtà per far crescere la pallavolo a livello locale e internazionale”.

Previste collaborazioni con realtà esterne, come quella con gli amici di Malta: “Fondamentali per offrire alle nostre atlete esperienze diverse e stimolanti. Grazie al supporto dello staff della Serie A, potremo garantire un livello tecnico e organizzativo elevato anche in questi scambi, che arricchiscono il percorso formativo delle ragazze sotto ogni punto di vista. Questi momenti favoriscono il confronto, l’apertura culturale e l’apprendimento di nuove metodologie, elementi essenziali per formare atlete complete e pronte a competere su palcoscenici sempre più importanti”.