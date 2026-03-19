Akademia Messina, ultimo atto della stagione al PalaRescifina contro Fasano

Si chiude la Pool Promozione venerdì sera e Messina è sicura che non parteciperà ai playoff, per la partita contro le pugliesi alle ore 19 ingresso libero

MESSINA – Cala il sipario sulla stagione 2025/2026 del Gruppo Formula 3 Messina, dopo due anni consecutivi ai playoff l’Akademia Sant’Anna non ce l’ha fatta a raggiungere la terza fase e anche raggiungere l’obiettivo stagionale, la Pool Promozione e quindi il mantenimento della categoria a febbraio, non è stata una passeggiata quest’anno con una squadra nuova e molto giovane.

Dopo nove sconfitte, in nove gare, nella seconda fase la squadra di coach Freschi vorrebbe salutare il pubblico di casa e la stagione con una vittoria, la prima contro Fasano. La formazione pugliese occupa il posto appena sopra Messina in graduatoria anche se è irraggiungibile matematicamente. Il derby del sud Italia si disputerà alle ore 19 di venerdì 20 marzo, per l’occasione la società ha annunciato che l’ingresso al PalaRescifina sarà libero per tutti, proprio per permettere al pubblico di essere presente numeroso.

Campagnolo nel pre partita

Tornando all’ultima sfida a Padova la centrale Benedetta Campagnolo ha dichiarato: “È stata una partita difficile dove abbiamo avuto picchi alti, come nel terzo set, mentre in altre situazioni ci siamo un po’ persi. Prendiamo di buono che abbiamo vinto un set e abbiamo tenuto testa ad una delle migliori squadre del campionato. C’è del rammarico ma c’è stato un importante percorso di crescita che conta più del risultato”.

“Spero che l’ultima in casa sia la volta buona per vincere – aggiunge Campagnolo – più per una questione nostra personale ce lo meritiamo. Già da un paio di partite siamo fuori dai playoff ma continuiamo a provarci e crescere. Personalmente ho imparato tanto, ho giocato con continuità in questa categoria e spero di avere un margine di crescita e la possibilità di proseguire a questi livelli”.

L’avversario Fasano

Fasano come Akademia non vive un buon momento. Dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-0 contro Messina ha incassato nel girone di ritorno della Pool Promozione quattro sconfitte consecutive, tutte e quattro senza portare a casa punti. La squadra di coach Totero ha 18 punti in classifica e potrebbe ottenendo la vittoria piena a Messina e nel caso Trentino non facesse punti a Padova risalire fino all’ottava posizione.

Tranne quello dell’andata non ci sono precedenti tra le due formazioni in Serie A2 in quanto Fasano è una neopromossa. Tra le file delle pugliesi gioca Margherita Muzi, la pallegguatrice capitano di Akademia Messina per due anni consecutivi, quello della promozione dalla B all’A2 e il primo in A2 quello della storica salvezza. Le avversarie più pericolose, stando alle statistiche di lega, sono l’opposto Piia Horhonen con 454 punti, quando ai muri e agli ace la migliore della formazione pugliese è Federica Piacentini, 52 blocks e 31 servizi non ricevuti.