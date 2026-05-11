Messina, Salute in viaggio fa tappa al Cep

Terza tappa dell'iniziativa di prevenzione sanitaria della Croce Rossa

Il cuore di villaggio C.E.P. ha ospitato la terza tappa di Salute in Viaggio, l’iniziativa di prevenzione sanitaria che ha visto scendere in campo una vera e propria task force di professionisti della salute.

Salute in viaggio, la tappa messinese

Una mattinata di visite specialistiche e screening gratuiti promossa da Caronte & Tourist per celebrare il suo 60° anniversario, in collaborazione con la Croce Rossa di Messina. Dalle 9 di questa mattina, il piazzale della chiesa di Villaggio C.E.P. è diventato un presidio di salute a cielo aperto. Un appuntamento atteso anche dai residenti di Contesse, Santa Lucia, San Filippo, Pistunina e delle aree limitrofe, che hanno potuto accedere a consulti gratuiti di logopedisti, ortottisti, dietisti, igienisti dentali, audiometristi, terapisti e tecnici di diverse discipline grazie alla presenza massiccia dei professionisti iscritti agli albi dell’Ordine delle professioni sanitarie di Messina. Una schiera di esperti che ha messo a disposizione competenza e professionalità per le fasce più fragili della popolazione.

Prevenzione sanitaria al villaggio Cep

“E’ un piacere per il gruppo Caronte & Tourist portare avanti questo progetto, siamo alla terza tappa e abbiamo avuto ottimi risultati e tanta adesione da parte degli abitanti dei villaggi che hanno apprezzato l’idea di poter accedere alla prevenzione nel proprio quartiere” ha commentato Piera Calderone, Diversity & Disability Manager C&T. “Abbiamo ideato le giornate in maniera tale che fossero i medici ad andare in piazza, senza aspettare che la popolazione si avvicinasse all’ospedale piuttosto che a un centro medico, perché capiamo che nei villaggi della nostra città ci sono delle criticità e persone fragili che non riescono spesso ad accedere ai servizi sanitari” ha aggiunto Antonio Chimicata, presidente Croce Rossa di Messina.

“Crediamo nella prevenzione, soprattutto primaria, tant’è vero che abbiamo messo in campo tutti i professionisti che fanno prevenzione, come gli ortottisti, i logopedisti, audiometristi, auto protesisti.

Salute in viaggio, il programma

Tutti i tecnici delle 18 professioni afferenti all’ordine sono presenti per dare un contributo a queste giornate, mettendo la loro competenza a disposizione delle persone fragili o che non hanno la possibilità di fare una visita perché magari i tempi di attesa sono lunghissimi” ha concluso Giuseppe Morabito, presidente Ordine TSRM-PSTRP di Messina. Il viaggio della prevenzione non si ferma qui: il prossimo appuntamento è già fissato per il 24 maggio a Giostra, in attesa delle tappe estive che si concluderanno a luglio e toccheranno tanti altri quartieri messinesi.