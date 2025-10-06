Akademia Messina vince all’esordio con il Club Italia

Prima giornata di campionato che va in archivio con una vittoria piena ma non netta, il Gruppo Formula 3 spegne la luce a metà terzo set e deve lottare per spuntarla

MESSINA – Comincia con il piede giusto Messina che davanti al suo pubblico trova la prima vittoria in campionato. Il Gruppo Formula 3 incamera il punteggio pieno: dopo un primo set agevole, rischia nel secondo e concede un set, il terzo quando subisce un contro parziale di 5-18. Nel quarto costretta alla rimonta da un combattivo, seppur giovane, Club Italia. Adesso una settimana piena di lavoro prima di scendere nuovamente in campo a Messina domenica prossima contro Concorezzo.

Coach Bonafede manda in campo nel sestetto di partenza Milanova al palleggio e Viscioni suo opposto, in banda Carcaces e Zojzi, centrali Colombo e Campagnolo ad alternarsi con il libero Ferrara. L’infortunata Rastelli non siede neanche in panchina. Risponde il Club Italia di coach Cichello con Magnabosco-Solovei sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Susio e Tosini, centrali Zanella e Bovolenta con Regoni libero. Nel corso della sfida il tecnico delle peloritane darà fondo alla panchina facendo entrare tutte le atlete a disposizione.

Gruppo Formula 3 Messina – Club Italia 3-1

Subito break per Messina, fast di Colombo e poi il muro di Viscioni per il 2-0. L’ace di capitan Carcaces manda Messina sul massimo vantaggio di 4-1. Reazione delle ospiti fino al 5-4, poi la squadra di coach Bonafede riallunga con anche buona personalità di Milanova che tocca due volte di seconda ottenendo il punto. Viscioni e il muro di Colombo mandano Gruppo Formula 3 sul 14-8, coach Cichello chiede time out. Non cambia la situazione e il servizio in salto di Carcaces mette in difficoltà la difesa ospite, la panchina romana costretta nuovamente all’interruzione sul 17-8. Continua il set a senso unico, l’ace di Viscioni manda Messina in doppia cifra di vantaggio sul 21-11. Arriva la reazione ospite con Susio in battuta, sul 22-16 coach Bonafede richiama le sue in panchina per parlare, al rientro il capitano Carcaces piega le mani del muro da seconda linea e avvicina il primo set a Messina. Ancora la cubana mette giù il pallone del 24-17. Arrivano cinque punti consecutivi del Club Italia, Akademia non difende e l’emorragia è interrotta dal secondo time out della panchina peloritana. Al rientro Magnabosco sbaglia la battuta e consegna il set alle locali.

Nel secondo parziale riparte con lo stesso sestetto Gruppo Formula 3, l’equilibrio sul taraflex tiene fino al 5 pari quando prima Colombo e poi il muro di Viscioni mandano Messina avanti un break. Ma le imprecisioni rimettono in corsa il Club Italia che sorpassa sull’8-9. Sul 12-13 coach Bonafede cambia la regista, fuori Milanova e dentro Rizzieri. La partita si gioca punto a punto fino al 21-21, Bonafede manda in seconda linea anche Oggioni e poi in battuta Felappi, arriva finalmente il break con l’errore in battuta di Solovei e poi il punto di Zojzi, coach Cichello chiama immediatamente time out. Al rientro Campagnolo spinge sulla rete e manda Messina a set point sul 24-21 con il Club Italia che riferma immediatamente il gioco. Ancora un muro tra Viscioni e Campagnolo regala alle locali il secondo set.

Nel terzo parziale coach Bonafede lascia Rizzieri in campo in regia, arriva subito, come nel primo set, il break per le peloritane che allungano fino al 3-0 con l’ace di Campagnolo. Akademia si invola sull’8-3 e coach Cichello chiede time out. Arriva la reazione delle romane che impattano, dopo un lungo inseguimento, sul 14 pari. La squadra ospite riesce anche a operare il break e sale 16-19, non arriva il time out ma il cambio con Felappi che prende il posto di Zojzi, arriva l’ace di Susio per il +4 ospite e adesso obbligatorio il time out per coach Bonafede. Al rientro Susio prosegue e mette a terra altri due ace. Akademia completamente fuori dalla partita cede malamente 18-25, subendo un contro parziale di 5-18.

Nel quarto set al palleggio Rizzieri e tornano in campo Colombo e Carcaces, sostituite a metà terzo parziale. Il Club Italia inizia meglio e scappa 2-5 costringendo coach Bonafede ad un time out abbastanza presto. L’ace di Rizzieri e il muro di Landucci rimettono il Gruppo Formula 3 in scia, poi Carcaces sopra la rete ristabilisce la parità, sul sei pari coach Cichello ferma il gioco. Infuria la battaglia sul taraflex del PalaRescifina ma dal 13 pari Messina prova la fuga dopo l’errore di Solovei, con i punti di Carcaces e Landucci. L’ace del capitano vale il 18-14 e il Club Italia chiede time out. Messina sembra involarsi ma le ospiti si rifanno sotto sul 20-19 e tocca a coach Bonafede utilizzare il suo ultimo time out. È ben speso perché Akademia allunga sul 22-19. Tira fuori il coniglio dal cilindro il capitano Carcaces con una diagonale strettissimo che vale il 24-20. Quattro match point per Gruppo Formula 3 Messina, Zojzi tira il servizio, Carcaces tira ancora più forte l’attacco dopo con un tocco del muro che chiude la sfida.

Tabellino

Parziali: 25-22, 25-21, 18-25, 25-20.

Durata: 29′, 31′, 25′, 29′.

Arbitri: Antonio Testa & Andrea De Nard, Claudio Spartà (videocheck).

Mvp: Kenia Carcaces, schiacciatrice Gruppo Formula 3.

Gruppo Formula 3: Gruppo Formula 3: Rizzieri 1, Zojzi 12, Colombo 6, Felappi 1, Ferrara 0, Landucci 4, Viscioni 13, Campagnolo 6, Carcaces 19, Oggioni 0, Milanova 4.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Club Italia: Spaziano 0, Cakovic ne, Caruso 4, Peroni ne, Spada 0, Solovei 15, Susio 13, Quero 3, Tosini 18, Bovolenta 7, Regoni 0, Magnabosco 1, Sari ne, Moss 0, Zanella 2.

Coach: Juan Manuel Cichello. Assistente: Monica Cresta.