Akademia Messina vince un set ma perde contro Busto Arsizio

Sconfitta per tre set a uno in quel di Castellanza, nello scontro tra le ultime due della pool promozione non arrivano punti per le peloritane

CASTELLANZA – Nella seconda giornata di pool promozione Gruppo Formula 3 Messina registra un’altra sconfitta. Nella sfida odierna il gruppo caro al presidente Costantino era impegnato in trasferta alla Soevis Arena di Castellanza in provincia di Varese contro Busto Arsizio, squadra che la precedeva in classifica. Solita partenza da dimenticare per Messina (25-8) e vittoria da tre punti compromessa dopo i primi due parziali, nel terzo la reazione siciliana con la conquista del primo set in pool promozione, ma le bustocche hanno archiviato la pratica in quattro set senza quindi concedere punti a Messina in classifica.

Novità di formazione per Messina, coach Freschi schiera nel sestetto Tisma-Felappi sulla diagonale palleggiatore-opposto, Zojzi e Kiss in banda, Campagnolo e Landucci al centro ad alternarsi con Ferrara. Risponde coach Tettamanti con Sassolini al palleggio e Taborelli opposto, in banda Longobardi ed Enneking, centrali Farina e Rebora con Blasi libero.

Coach Freschi a partita in corso cambia diverse volte le interpreti facendo girare e giocare tutta la panchina. Guardando i numeri ancora partita buona per Zojzi che prova a caricarsi la squadra sulle spalle con 17 punti, in doppia cifra tra le messinesi anche la nuova arrivata Kiss che ne mette 13 a terra. Settimana prossima prima in casa per Akademia che attende Brescia.

Futura Giovani Busto Arsizio – Gruppo Formula 3 Messina 3-1

Primo punto per Messina, ma poi la partenza sprint è per le locali che scappano 5-1 e costringono coach Freschi al time out. Al rientro la situazione non migliora bensì degenera. Le bustocche scappano via e sotto per 12-2 coach Freschi cambia in regia e manda in campo Rizzieri al posto di Tisma. Il cambio non produce effetti e Busto Arsizio scappa sul 19-4. Set ormai compromesso per Messina che lo perde 25-8.

Nel secondo parziale in campo dall’inizio Rizzieri per Messina, dopo una prima fase equilibrata fino al 3-3, lo ospiti operano il break e scappano 5-9 grazie ai punti di Kiss e Zojzi, stavolta è Busto Arsizio a chiedere un time out presto. Al rientro Farina ed Enneking rimettono in scia le locali e Freschi ferma il gioco. Nella seconda metà del set si gioca punto a punto, break per le locali sul 17-17 con due volte Enneking, Messina non riesce a ricucire e cede 25-21.

Nel terzo prova la fuga Busto Arsizio (3-0), ma Akademia grazie a Felappi e Kiss impatta 4-4. Set che prosegue punto a punto fino al 13 pari, nuovo break locale ma nuovamente Messina si riporta in pareggio grazie a Zojzi. Dal 16 pari è Messina a trovare lo spunto per il break, nelle fasi finali grazie ai punti messi a terra di Kiss e Zojzi Gruppo Formual 3 Messina vince il set, il primo di questa pool promozione.

Nel quarto l’equilibrio regna sovrano fino 13 pari, poi le locali scavano un solco con quattro punti consecutivi. La reazione di Messina non arriva e le bustocche gestiscono il vantaggio acquisito. Si arriva al 22-18 con coach Freschi che chiama time out, non serve però a far cambiare l’inerzia con Busto Arsizio che chiude 25-20.

Tabellino

Parziali: 25-8 25-21 23-25 25-20.

Arbitri: Simone Cavicchi & Piera Usa, Roberta Presti (videocheck).

Busto Arsizio: Taborelli 19, Orlandi 3, Talarico 1, Longobardi 6, Enneking 21, Alberti ne, Blasi 0, Ternava ne, Sassolini 4, Farina 10, Moroni ne, Aina ne, Nella ne, Rebora 9, Sormani 0.

Allenatore: Mauro Tettamanti. Secondo: Nicolò Cozzi.

Gruppo Formula 3: Tisma 1, Rizzieri 0, Zojzi 17, Colombo 5, Felappi 6, Ferrara 0, Landucci 7, Viscioni ne, Campagnolo 3, Kiss 13, Galic 0, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.