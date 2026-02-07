Musolino: “Basile umiliato da De Luca e i messinesi presi in giro”

Duro attacco della senatrice. "Fuga dalle responsabilità post ciclone. Il leader ha bisogno di garantirsi la sua roccaforte in vista delle elezioni nazionali e regionali"

MESSINA – Da ex assessora delle Giunte De Luca e Basile, conosce bene le strategie del leader di Sud chiama Nord. E, oggi senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino commenta con durezza la novità da Palazzo Zanca: “Le dimissioni del sindaco Federico Basile sono la certificazione di un fallimento politico e umano eterodiretto. De Luca prima umilia Basile, costringendolo alle dimissioni anticipate con una motivazione che lo stesso sindaco non riesce a difendere, e poi lo deride pubblicamente, fingendo di non sapere nulla (Si riferisce al commento social: “Ho appreso che il sindaco Basile si è dimesso”, n.d.r.). Questo è il trattamento che De Luca riserva a Messina: umiliazione e derisione, trattando i cittadini come sciocchi disposti a credere alle baggianate raccontate in conferenza stampa”.

Continua la senatrice: “La verità è evidente e chiara per tutti: De Luca è alla guida di un movimento politico che non esiste al di là dei confini messinesi e ha bisogno di garantirsi la sua roccaforte per poterla poi giocare come una fiche sul piatto delle alleanze in vista delle prossime elezioni nazionali e regionali. In nome di questo scambio, oggi Basile si è giocato la sua sindacatura senza rendersi neppure conto dell’elevato grado di offesa che contenevano i concetti da lui espressi. Addossare al Consiglio comunale la responsabilità di un presunto rallentamento dell’azione politica quando i numeri invece raccontano esattamente il contrario – su 442 delibere da inizio sindacatura solo 1 è stata bocciata dal civico consesso – significa sparare in aria sperando di colpire qualcosa! Ancora più grave è che un sindaco pensi di ridurre il ruolo del Consiglio comunale, che è l’organo elettivo di controllo politico dell’amministrazione, a un mero passacarte che deve approvare acriticamente gli atti senza perdere tempo in ‘inutili’ dibattiti democratici”.

“Non un cenno alla sua Giunta, né ai cittadini colpiti dal ciclone Harry”

Conclude Musolino: “Basile ha offerto uno spettacolo penoso: dopo mezz’ora di autocelebrazione nella quale si è preso il merito personale di ogni azione o risultato raggiunto, o presunto tale, senza un cenno di ringraziamento né alla Giunta né ai superstiti consiglieri comunali, come se il sindaco fosse un organo monocratico che incarna tutti i poteri, non ha degnato di una parola i cittadini che vivono la drammatica situazione delle devastazioni post ciclone Harry. Basile annuncia le sue dimissioni senza alcun rispetto per i cittadini che lo hanno votato e neanche verso quelli che, in queste ore, si sarebbero immaginati di ricevere sostegno e controllo. Se ne va come il ragazzino che lascia il campo da gioco portandosi dietro la palla perché i compagnetti di squadra non gli hanno fatto fare gol”.