Akademia-Montecchio. Bonafede: “Grandissima prova di carattere”

MESSINA – La formazione peloritana ha chiuso una settimana impegnativa con una vittoria. In sette giorni l’ultima della stagione regolare, in mezzo una lunga trasferta di Coppa Italia e oggi la prima della pool promozione. Sono arrivati i tre punti e una buona prestazione, con alcuni passaggi a vuoto, contro una squadra inedita contro cui Akademia non aveva giocato.

Soddisfatto coach Bonafede che ora potrà lavorare quasi tutta la settimana prima di sfidare in trasferta Cremona sabato prossimo. “È stata una partita difficile – dichiara il tecnico del Città di Messina in conferenza stampa post partita – loro sono partite cariche e difendevano l’impossibile. Una bella prova di carattere per noi che siamo riuscite a spegnere questo loro avvio furente. La gente si aspetta sempre che noi siamo al massimo, ma venivamo da due partite dispendiose. La squadra sotto l’aspetto delle energie nervose mi ha sorpreso, grandissima prova a muro e abbiamo battuto pure meglio del solito. Le ragazze mostrano un carattere incredibile e non era facile fare questa prestazione nella terza partita della settimana. A Cremona non so come andrà ma sono contento che avremo tutta la settimana per prepararla”.

Sull’aspetto tecnico della sfida vinta aggiunge: “Oggi tatticamente bisognava fare giocare i centrali di più, la nostra squadra è come un puzzle e pian piano costruiamo un percorso che terminerà a fine campionato. Abbiamo ancora molto da lavorare, situazioni di gioco in cui non riusciamo a essere organizzati in muro-difesa, però è anche bello perché martedì torneremo in palestra per provare cose nuove. Il mio cartellino giallo? Nelle ultime quattro partite, compresa la sfida con Macerata che abbiamo vinto, siamo stati trattati con poco rispetto. Siamo arrivati a questa partita con i nervi scoperti e stasera gli arbitri veramente bravi in quell’occasione hanno subito un mio scatto d’ira che non c’entrava con la partita di oggi”.

Battista: “In squadra competitività positiva”

Valeria Battista, schiacciatrice di Akademia autrice di 13 punti: “Noi lavoriamo molto bene in palestra, diamo il massimo e c’è competitività positiva tra noi e credo che questo porti a risultati personali di ognuna. Abbiamo preparato la partita molto bene, seppur con poco tempo a disposizione ed eravamo pronte tutte. Dire che il nostro girone è più difficile non è giusto, c’è stato un ritmo più elevato, ne ho viste poche partite del loro girone, però devo dire che non sono squilibrati in nessun modo. Sicuramente poi è difficile affrontare squadre mai viste e si è visto oggi nel secondo set. Abbiamo avuto bisogno di tempo per assestarci con squadre che non conosciamo e anche per loro è lo stesso a capire il nostro stile di gioco”.

Le dichiarazioni dei tesserati di Montecchio

Eraldo Buonavita, coach Montecchio: “La nostra squadra quando gioca mette in difficoltà chiunque, quando non giochiamo siamo inguardabili e spesso facciamo i punti per noi e per gli altri. Messina è una delle tre squadre che lotterà per andare in A1, abbiamo fatto più di quello che ci aspettavamo. Dovevamo forzare il servizio e ci siamo riusciti a tratti ma la pecca è stato il nostro attacco che è stato prevedibile e che ha fatto fatica”.

Francesca Napodano, libero: “Vorremmo cercare di fare meglio ogni partita e sappiamo che incontreremo delle squadre forti e cerchiamo di fare il meglio ogni volta. Oggi ho fatto abbastanza fatica in ricezione, abbiamo faticato a giocare coi centrali. Abbiamo già visto dai quarti di Coppa Italia che l’altro girone era più forte, complimenti a Messina che ci ha messo in difficoltà”.

