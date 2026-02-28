Akademia ospita la corazzata Talmassons nella prima di ritorno della Pool

Le friulane con l'ex capitano Rossetto arrivano a Messina dopo due sconfitte consecutive

MESSINA – Prima sfida nel girone di ritorno della Pool Promozione per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica 1 marzo, alle ore 16, al “PalaRescifina”, le SuperGirls di coach Freschi ospiteranno le friulane della Cda Volley Talmassons Fvg. Messina arriverà alla gara come ultima forza della Pool con 5 punti.

Se è vero che il campo non ha ancora sorriso alle giallorosse, 0 vittorie e 0 punti in Pool Promozione, le SuperGirls hanno comunque mostrato segnali di crescita, frutto del costante impegno quotidiano in palestra. Il lavoro dello staff tecnico è evidente soprattutto nelle prestazioni offerte contro Brescia e Padova, dove la squadra ha espresso tratti di gioco più continui e organizzati.

Al match di domani diretto dalla coppia arbitrale Fabio Pasquali e Alberto Mancuso, con Luca Cardaci al video check e Vito Cangemi segnapunti federale, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acquistare il biglietto), nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14:30. La gara sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia al seguente link: (clicca qui per vedere la gara online).

Dichiarazioni pre match

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina) alla vigilia: “L’unico peccato nella sfida contro Fasano è non essere riusciti a mantenere quella qualità di gioco espressa nel corso delle precedenti partite. Chiaramente, quando hai davanti squadre molto forti devi cercare di non abbassare l’attenzione su alcuni dettagli di gioco, ed è quello che dovremmo fare in questo girone di ritorno. Quando teniamo un livello alto – continua Coach Freschi – abbiamo un dispendio di energie elevato. Mantenerlo durante la partita è una capacità che richiede tanto spirito di sacrificio, sia dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale per garantire continuità e lucidità durante la gara”.

Domenica Messina sfiderà Talmassons; all’andata un esordio amaro complice anche la qualità della squadra friulana: “Davanti avremo una squadra che è stata costruita per la parte altissima della classifica – spiega Freschi – Loro sono reduci da due sconfitte, la prima in Coppa Italia, la seconda durante questa settimana contro la stessa squadra. Quindi, avranno sicuramente tanta voglia di rivalsa e aggressività. Ogni settimana ci poniamo l’obiettivo di essere una spina nel fianco per gli avversari; per questo dovremo essere bravi a migliorare i nostri standard nel corso della gara e infastidirle il più possibile”.

Giulia Felappi schiacciatrice riguardo la settimana e la partita che aspetta Gruppo Formula 3 dichiara: ”Siamo dispiaciute per la prestazione messa in campo contro Fasano. Le gare precedenti hanno portato buoni risultati in campo, anche se non in termini di punti. Sicuramente, potremo prendere spunto dall’ultima gara per capire cosa migliorare. Le avversarie ci hanno messe in difficoltà, e noi non siamo riuscite a trovare le soluzioni per venirne fuori. Spero che potremo toglierci qualche sassolino nelle prossime partite, perché la squadra lavora duramente in palestra ogni giorno, spingendo tantissimo. Il non vedere risultati ci frusta. Talmassons è una squadra forte con dei principi solidi e quindi noi dovremmo essere brave a mettere i bastoni tra le ruote. Bisognerà sbagliare il meno possibile per cercare di rubare qualche set o, perché no, qualche punto; ce la metteremo tutta come sempre”.

L’avversario Talmassons

La Cda Volley Talmassons Fvg si presenta in Sicilia mantenendo il secondo posto della Pool con 28 punti. Netti i quattro successi delle ragazze di coach Parazzoli in questa fase del campionato. Gli unici scivoloni sono arrivati contro la C.B.L. Costa Volpino: nella Finale della Coppa Italia Frecciarossa, persa per 1-3 (23-25, 26-24, 26-28, 24-26), e nella terza giornata di andata, questa volta al termine di una sfida durata cinque set (25-17, 25-23, 18-25, 26-28, 15-11).

Precedenti ed ex

I primi incroci tra i due club risalgono alla Regular Season 2022/2023, stagione d’esordio in A2 per la società messinese: in entrambe le occasioni furono le Pink Panthers ad imporsi con un netto 3-0. Nell’annata successiva gli scontri salirono a cinque: due in Regular Season, con una vittoria per parte, e tre nelle Semifinali Play Off Promozione. In Gara 1 Talmassons espugnò il PalaRescifina al tie-break, ma Messina rispose in Gara 2 violando il campo friulano (1-3). Nel match decisivo, però, furono ancora le friulane ad avere la meglio con un secco 3-0 sul taraflex siciliano, conquistando l’accesso alle Finali per la storica promozione in A1 ottenuta contro la Futura Giovani Busto Arsizio.

L’ultima sfida risale allo scorso 1° febbraio. Nella giornata d’esordio della Pool Promozione, Messina sconfitta in tre set a Latisana (11-25, 21-25, 21-25). Una gara dai due volti, quella disputata dalle SuperGirls: se l’approccio – nel primo parziale – è stato particolarmente faticoso (per molte atlete, prima esperienza in Pool Promozione), diverso l’andamento nei due set successivi.

Ex della gara: Benedetta Campagnolo ha vestito la maglia di Talmassons nella stagione 2022/2023, così come la capitana Martina Ferrara nel 2024/2025; percorso inverso per Aurora Rossetto, a Messina dal 2023 al 2025.