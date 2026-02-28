 Germanà: "Scurria uomo giusto per Messina, finirà l'era del sindaco col suggeritore dietro"

Redazione

sabato 28 Febbraio 2026 - 17:15

Così il senatore segretario regionale della Lega in Sicilia

MESSINA – “È partita oggi la campagna elettorale di Marcello Scurria da candidato sindaco del centrodestra per Messina. Sappiamo che a Scurria non serve un suggeritore come succede al suo concorrente. L’uscente Basile ci ha abituati ai manovratori ed agli intrattenitori di piazza. Scurria invece ha la preparazione e l’autorevolezza per stare sul palco anche da senza ghost writer”.

Così il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, intervenuto oggi alla presentazione alla stampa del candidato Marcello Scurria a sindaco dí Messina.

“Il centrodestra messinese che ha pagato spesso per le divisioni interne o per candidati sbagliati, oggi ha l’uomo giusto. Messina non avrà più serenate o colpi di teatro, così come si chiuderà l’era dell’amministrazione dell’ordinario, la città ha bisogno di altro” – conclude.

3 commenti

  1. Alessandro Orlando 28 Febbraio 2026 17:24

    Ohhh, è tornato il senatore!!

  2. Nstwviva 28 Febbraio 2026 18:28

    Detto dal senatore Germana’ c’è da stare allegri, o forse no? Il padre ottimo politico di ampie vedute era da prendere in considerazione mai avrebbe puntato sulla lega a Messina e non aggiungo altro.

  3. Arcistufo2.0 28 Febbraio 2026 18:38

    Il mio voto a questi rappresentanti del centro destra mai.
    Piuttosto voto sindaco Vallanzasca.

