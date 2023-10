Akademia prepara l'esordio in casa. Payne: "Non vedo l'ora, mi aspetto tanti tifosi" - Tempostretto

L'americana Kelsie Payne con i suoi 25 punti è stata la migliore in campo a Padova e al momento è la miglior realizzatrice di tutta la Serie A2

MESSINA – Alla prima stagionale le ragazze allenate da coach Bonafede hanno dimostrato un grande carattere: sotto 2-0, Martinelli e compagne ribaltano il risultato e portano a casa 2 punti pesanti. Migliore in campo al palazzetto di Trebaseleghe l’americana Kelsie Payne che con i suoi 25 punti lancia un segnale a tutto il campionato.

A Padova arriva sudato successo esterno all’esordio, ma le difficoltà riscontrate dalla squadra nei primi due parziali non sorprendono il tecnico Bonafede: “Nonostante l’inizio non spettacolare non ho mai avuto paura che la squadra non reagisse – cosi il coach delle messinesi a fine partita – Quest’anno abbiamo avuto un inizio non proprio dei migliori a causa dell’impossibilità di trovare sparring partner che ci mettessero nelle stesse difficoltà che sappiamo troveremo in campionato, per cui all’inizio pagheremo un pò la mancanza proprio della pressione che ci metteranno le avversarie. La differenza l’ha fatta anche la nostra maggiore esperienza”.

Payne migliore in campo ma: “Ognuno ha fatto il proprio lavoro”

Un esordio da ricordare per l’opposto Kelsie Payne. L’americana, arrivata nel corso del mercato estivo, a Trebaseleghe ha dimostrato di essersi già ben integrata nel gruppo e di poter essere l’arma in più di Messina: “Sono molto contenta di come è finita la gara. Non siamo partite bene però, poi, andando avanti ci siamo sciolte. Sono molto contenta per come abbiamo giocato e della vittoria”.

Sotto di due set, la partita si era complicata, ma proprio in quel momento le ragazze sono riuscite a venirne fuori: “E’ stato molto difficile – racconta Payne – partire in svantaggio. Ci siamo guardate negli occhi e abbiamo deciso di uscire da quella situazione e ognuno ha fatto il proprio lavoro”.

Domenica arriva Como per l’esordio al “PalaRescifina”, per Akademia Città Di Messina sarà la prima stagionale dinnanzi al proprio pubblico: “Sono molto contenta di giocare in questo palazzetto, nel quale ci siamo trasferite ormai da qualche settimana, e davanti ai nostri tifosi che spero arriveranno numerosi. Non vedo l’ora di vedere ciò che accadrà, anche se sono sicura che faremo bene”.

