Akademia prepara un mese decisivo. Ferrara: “Pronti alla fase successiva”

Città di Messina a gennaio 2024 giocherà contro le prime due della classe e disputerà il quarto di Coppa Italia. Il vice Ferrara: "Lavoriamo, poi tireremo le conclusioni"

MESSINA – Vacanze finite per Akademia Città Di Messina che, dopo qualche giorno di pausa di cui il gruppo ha beneficiato subito dopo il successo di Soverato, si è ritrovata al “PalaRescifina” già prima della conclusione del vecchio anno per riprendere la preparazione in vista degli impegni di spessore previsti dal calendario del mese di gennaio.

Si ripartirà subito domenica 7, con inizio alle ore 16, quando a far visita alla formazione messinese sarà la Valsabbina Millenium Brescia, gara valida per il 16° turno del campionato di A2 femminile (7° giornata di ritorno). Tre giorni dopo le ragazze di coach Bonafede faranno il loro esordio nei quarti di Coppa Italia a Macerata, affrontando in gara secca la Cbf Balducci Hr. Solo poche ore per rifiatare perché, nell’anticipo di sabato 13 – inizio fissato alle 20 – scontro con la prima della classe al “PalaBarton” di Perugia; di fronte, la Bartoccini-Fortinfissi. A chiudere il primo mese dell’anno, l’ultima di regular season di scena al “PalaRescifina” domenica 21, alle ore 17, con un’altra forza del torneo di A2, la Futura Giovani Busto Arsizio, che Messina potrebbe ritrovarsi nuovamente di fronte nell’eventuale semifinale di Coppa di mercoledì 24, qualora entrambe dovessero andare avanti nella competizione; anche in questo caso si tratterebbe di gara unica da giocare al “PalaBorsani” di Castellanza in quanto le ‘cocche’ sono meglio piazzate in graduatoria al termine del girone di andata.

Coach Ferrara: “Facciamo sempre qualcosa in più”

Quella del 2023 è stata una lunga rincorsa che ha consentito ad Akademia Città Di Messina, grazie al lavoro degli staff, di consolidarsi in una categoria di vertice come la serie A2. Elemento prezioso dello staff tecnico a disposizione dell’head coach e con cui ha condiviso interamente questo cammino, il suo secondo Flavio Ferrara: “Il percorso fatto in campionato ci ha portato numericamente fin qui trentasei punti, frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra. Di solito amiamo lavorare, settimana dopo settimana; tireremo dopo le conclusioni. Aspettiamo di terminare questa fase per poi tuffarci in quella successiva”.

Percorso netto nel girone di ritorno ed un solo set perso con Talmassons; un risultato impensabile solo un anno fa che fa sognare ma pone anche innanzi a delle responsabilità, quelle di perseverare e cercare sempre nuove strade per crescere ancora. ”Fanno piacere tutti questi complimenti ma quanto ottenuto è frutto solo del costante lavoro quotidiano. In palestra si cerca di migliorare il dettaglio attraverso l’applicazione di una metodologia del nostro coach che possa mettere in condizione la squadra di prendere coscienza di un aspetto importante: c’è da fare sempre qualcosa in più rispetto al passato. Il nostro modo di pensare rientra in un’ottica del non basta fare, ma occorre farlo bene insieme. Questo sta portando i risultati ed i miglioramenti che stiamo ottenendo”.

Di tutto questo, grande merito a Fabio Bonafede ed al suo staff tecnico di cui Flavio Ferrara fa parte; un’esperienza con la quale poter arricchire il bagaglio da portarsi dietro: “Quando è stato scelto coach Bonafede ho colto subito l’occasione per poter sfruttare in pieno la sua esperienza pluridecennale in questi campionati. Una persona che ci mette sempre nella condizione di poter dare il meglio di noi stessi, ma soprattutto mette a disposizione la sua esperienza per far crescere lo staff anche come persone. Ci troviamo bene e stiamo dando tutto; una grande opportunità che stiamo sfruttando pienamente”.

