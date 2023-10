Akademia rimonta ancora. Vittoria alla prima in casa da tre punti - Tempostretto

Per Akademia Città di Messina la partita gira nel secondo set vinto ai vantaggi. Sono 10 le vittorie consecutive con Bonafede in panchina

MESSINA – Continua a vincere la squadra di coach Bonafede che dopo la vittoria esterna a Padova al tiebreak conquista la prima vittoria in casa contro Como ed è la prima da tre punti. Sono 10 in tutto le vittorie consecutive di coach Bonafede, otto della passata stagione e due in questa.

La formazione del presidente Costantino, davanti ad un discreto numero di spettatori, è partita ancora con il freno a mano tirato ma stavolta non è stato necessario andare sotto di due set per reagire. Tirato comunque il secondo parziale terminato ai vantaggio, decisamente più in controllo gli altri due con la partita che si chiude dopo poco più di due ore di gioco.

Come l’altra settimana coach Bonafede schiera Galletti al palleggio e Payne opposto, schiacciatrici Battista e Joly, centrali Modestino e Martinelli con Maggipinto libero. Ampio ricorso alla panchina come l’altra volta, a imporsi nello score come miglior numero di punti realizzati sono Modestino con 19 e Joly con 17 punti.

Akademia Città di Messina – Volley Como 3-1

A breve la cronaca…

Tabellino

Parziali: 15-25, 30-28, 25-22, 25-20.

Akademia: Battista 12, Martinelli 1, Catania ne, Ciancio 0, Modestino 19, Felappi 0, Mearini 5, Payne 5, Joly 17, Rossetto 10, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini 0, Gazzara ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Como: Zanotto 14, Veneriano 5, Fiori ne, Nicolini 4, Brandi 0, Zatkovic 6, Bernasconi 1, Bulaich 12, Longobardi 12, Patasce ne, Meli 3, Radice ne.

Allenatore: Mauro Chiappafreddo. Assistente: David Cardinali.

Arbitri: Fabio Scarfò e Gaetano Antonio.

