Akademia rischia con Costa Volpino, rimonta tutto cuore al tiebreak

Rischia di essere violato il PalaRescifina, alla fine rimonta due set di svantaggio Messina, Costa Volpino come all'andata strappa un punto

MESSINA – La terza partita in una settimana ha visto un’Akademia Sant’Anna un po’ scarica. Al PalaRescifina per l’undicesima giornata di stagione regolare arrivava Costa Volpino, formazione solida e che si sta ben comportando nel girone A, che tenendo testa a Messina ha vinto i primi due set. La squadra di coach Bonafede ha rischiato quindi di perdere l’imbattibilità casalinga, nonostante in entrambi i parziali avesse nella prima parte condotto con margine. Come detto la squadra è sembrata meno pimpante del solito e soprattutto in ricezione è mancata la pulizia che poi permetteva di giocare facile in attacco. Grazie ad una reazione di rabbia a metà terzo set e all’intuizione di coach Bonafede di alleggerire la seconda linea con i blitz di Norgini, non schierata come libero, Akademia è riuscita a invertire la tendenza e sorretta anche dal proprio pubblico che si è accesso nel momento del bisogno accompagnando la squadra ad una grande vittoria.

Nello starting six di Akademia Sant’Anna capitan Carraro al palleggio con Diop suo opposto, in banda Rossetto e Mason, centrali Modestino e Olivotto con Caforio libero. Risponde Costa Volpino con Dell’Orto-Zago sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Buffo e Neciporuka, quest’ultima era aggregata con Akademia a inizio stagione senza poi firmare, centrali Ferrarini e Brandi con Gamba libero. Fondamentale tra le file di Messina l’apporto di Norgini chiamata a dare sostanza in seconda linea nelle fasi calde di terzo e quarto set. Diop dopo un inizio sottotono si accende e sarà la top scorer del’incontro con 32 punti suo record stagionale. Dall’altra parte si sono ben comportate le ragazze di coach Cominetti, 24 punti per Zago e Costa Volpino va rimarcato è l’unica squadra ad aver costretto in stagione due volte al tiebreak Messina.

Akademia Sant’Anna – Costa Volpino 3-2

Akademia inizia con Carraro in battuta, il turno in battuta del capitano si chiude sul 4-0 dopo il time out della panchina ospite. Buona fisicità e intensità subito per la squadra di coach Bonafede, coinvolta diverse volte Diop e il muro di Messina respinge un paio di volte gli attacchi lombardi. Dal 7-3 Costa Volpino due punti consecutivi, ma immediatamente Modestino e Rossetto ristabiliscono le distanze e si va avanti così fino all’11-7. Arriva il contro parziale delle ospiti, cinque punti consecutivi che valgono il sorpasso (11-12) e coach Bonafede chiama time out. Al rientro si lotta, Akademia torna avanti di un punto grazie all’ace di Mason, Costa Volpino non molla e dal 18-18 ottiene nuovamente il break con coach Bonafede che interrompe il gioco. Dal 19-21 reazione Akademia che impatta sul 21 pari con conseguente time out ospite. Al rientro il videocheck cambia la decisione degli arbitri e il punto di Akademia diventa delle lombarde che si procurano tre set point sul 21-24. Il primo è annullato da Diop, sul secondo la difesa di Messina non riesce a difendersi dal pallonetto di Ferrarini.

Nel secondo l’attacco vincente di Mason e poi l’ace di Modestino mandano Messina avanti 4-2. Costa Volpino prova a restare in scia ma l’ace di Diop permette alle locali di incrementare il proprio vantaggio sul 9-6. Reazione immediata delle ospiti che grazie anche all’ace di Ferrarini rimangiano tutto il vantaggio ad Akademia. Addirittura Costa Volpino dal quel 9-6 piazza un contro parziale di 3-9 e passa a condurre il gioco per 12-15 costringendo coach Bonafede al time out, leggermente in confusione Akademia che non riceve bene e non può dunque attaccare facile contro comunque una buona difesa. Coach Bonafede si gioca la carta Norgini, Messina recupera un punto di svantaggio, poi Rossetto è murata due volte e Costa Volpino allunga sul 15-19. Arriva la reazione di Akademia, con time out chiesto in mezzo dalle ospiti, fino al 19-20 senza agganciare Costa Volpino. Sul 20-21 chiamata invasione a Rossetto poteva essere il punto del pari, va su tutte le furie Bonafede e le ospiti si portano a set point sul 21-24. Segue l’attacco vincente di Diop e l’ace di Mason, sul 23-24 time out Costa Volpino per interrompere il trend positivo di Messina, al rientro Olivotto mura Neciporuka e firma finalmente il pari (24-24). Errore in battuta di Mason vale il quarto set point per Costa Volpino, coach Cominetti fa un doppio cambio e cambia la diagonale con gli ingressi di Dell’Amico e Tosi, Diop annulla anche questo quarto set point. Neciporuka ne procura un altro e stavolta Diop non riesce a passare bloccata da Ferrarini per il 25-27.

Akademia sembra partire meglio nel terzo (3-1) ma in poco tempo Costa Volpino sorpassa e si porta avanti 3-5. Tanta rabbia agonistica in campo per Akademia che pareggia 7-7 e le lombarde fermano il gioco. In questa fase Costa Volpino comanda il gioco e prova a strappare, con Akademia che insegue, dal 10-10 nuovo break per le ospiti con gli attacchi di Ferrarini e Brandi. Messina replica giocando al centro con Olivotto, primo tempo, e Modestino, in fast, poi Diop rimette avanti Akademia sul 14-13. Massimo vantaggio delle locali sul 20-15 con Diop che si accenda, servita meglio inizialmente, e poi mette giù una palla difesa dalle compagna attaccando da dietro i tre metri. Esplode il pubblico presente e coach Cominetti interrompe il gioco. Al rientro l’ace, con l’aiuto del nastro, di Modestino, poi punto di seconda di Carraro, rapace sulla rete Diop e muro di Olivotto per il 24-16. Il punto esclamativo arriva da una rediviva Diop che apre il muro lombardo per il 25-17.

Battaglia ad inizio quarto ma Akademia porta in questo parziale la stessa energia di fine terzo. Dal 7 pari fuga in avanti delle peloritane Modestino, due punti al servizio di Diop e muro ancora della centrale campana, punteggio sull’11-7 e time out di Costa Volpino. Dal 15-11 prova a rientrare Costa Volpino con due punti consecutivi, Bonafede gioca la carta Norgini in seconda linea e Messina riprende respiro sul 17-13. Coach Cominetti prova a cambiare la diagonale e poi costretto a sostituire il libero Gamba con la più giovane Fracassetti, Akademia allunga sul 23-18 col doppio muro di Olivotto e la panchina ospite ferma il gioco. Mani out di Diop per i set point sul 24-19, stoica Zago in battuta prova a tenere nel set Costa Volpino, poi Olivotto mette a terra il primo tempo del 25-21.

Tiebreak

Nel set decisivo torna in campo il libero Gamba. Il primo punto è per le ospiti, replica immediatamente Modestino. L’attacco in diagonale di Mason e l’ace di Carraro mettono avanti Akademia 4-2 e coach Cominetti ferma il gioco, al rientro impattano le lombarde sul 5-5, nuovo break di Messina che arriva al cambio campo con due volte Rossetto che fa 8-6. Diop aumenta il divario in favore di Messina sul 10-7 e Costa Volpino si gioca l’ultimo time out. Le padrone di casa mantengono un discreto margine, Diop implacabile mette a terra il punto del 14-11. Sul primo match point lungo scambio portato a casa dalle ospiti, sul secondo la chiude Diop dopo due ore e venti di gioco.

Tabellino

Risultato finale: 22-25, 25-27, 25-17, 25-21, 15-12.

Durata: 27′, 32′, 23′, 24′, 22′.

Arbitri: Sergio Pecoraro & Giovanni Ciaccio, Gabriele Galletti (videocheck).

Mvp: Bintu Diop, opposto Akademia Sant’Anna.

Akademia: Norgini 0, Olivotto 16, Carraro 3, Modestino 17, Rossetto 9, Mason 11, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 32.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Costa Volpino: Camerini 1, Gamba 0, Dell’Orto 4, Ferrarini 15, Dell’Amico 0, Fracassetti 0, Neciporuka 6, Tosi 0, Zago 24, Buffo 11, Civitico ne, Brandi 10, Fumagalli ne, Yilmaz 1.

Coach: Luciano Cominetti. Assistente: Luca Taboni.

