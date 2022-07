Akademia Sant'Anna, arriva il giovane libero Sara Ciancio - Tempostretto

Si tratta dell'undicesimo innesto per la squadra messinese. L'Akademia Sant'Anna si assicura le prestazioni del libero di Città di Castello: "Nuova avventura importante per la mia crescita"

MESSINA – Manca orami poco all’Akademia Sant’Anna per completare il puzzle e definire l’intero roster che affronterà il prossimo campionato di Serie A2. La penultima pedina che si aggrega alla corte di coach Marco Breviglieri porta il nome di Sara Ciancio, libero classe 1999 con tanti anni alle spalle di esperienza nei campionati di Serie B1. Adesso nello scacchiere manca un altro opposto da affiancare a Barbara Varaldo.

La carriera di Sara Ciancio

Proveniente da Città di Castello ma di origini calabresi, la giovane atleta completa il quadro dei liberi insieme a Giorgia Faraone, rinforzando la seconda linea del club messinese con ulteriore esperienza ed atleticità. Dopo una parentesi in Serie B2 nella stagione 2017/18 con la maglia del Castelbellino, per la nuova numero 4 di Messina negli ultimi anni solo Serie B1. Per ben tre stagioni consecutive con la Trevi Volley (squadra per la quale aveva già militato nelle stagioni 2014/15 e 2016/17, quando ha anche centrato le finali nazionali di categoria Under 16 ed Under 18).

Ultima stagione, invece, giocata in Calabria indossando la casacca della Desi Palmi; squadra che il club del presidente Fabrizio Costantino ha incrociato più volte tra precampionato e regular season. A Messina, tra l’altro, Sara troverà un’ex compagna del club calabrese ed adesso in forza ad Akademia: la centrale Valentina Mearini.

“In Akademia inizio un nuovo percorso”

“Ho incontrato Akademia la prima volta la scorsa stagione nel campionato nazionale di B1 – queste le prime impressioni di Sara Ciancio -. Inutile raccontare la gioia e l’emozione nel ritrovarmi a farne parte. Vorrei ringraziare tutto lo staff di Desi Palmi, alcuni componenti dei quali avrò la possibilità di incontrare nuovamente.

Inoltre ringrazio Akademia Sant’Anna per avermi dato la possibilità di iniziare questo nuovo percorso, totalmente diverso dagli altri e molto importante per la mia crescita. Sono carica per questa nuova avventura e vogliosa di iniziare, con la curiosità di far parte di un gruppo di giocatrici di questo calibro e uno staff che mi ha ispirato fin da subito fiducia ed una gran voglia di fare bene. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti noi”.

Articoli correlati