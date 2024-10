Akademia Sant’Anna battagliera. Bonafede: “Continua il percorso di crescita”

L'analisi del match vinto al tiebreak e la situazione in classifica nel girone A di Serie A2

MESSINA – La seconda giornata ha evidenziato un po’ di difficoltà che il gruppo di Akademia Sant’Anna sta vivendo in questo avvio di stagione in Serie A2. Nulla di sorprendente visto che l’allenatore Fabio Bonafede l’aveva messo in conto parlando di un pre campionato contro squadre di Serie B, per colpa della distanza dalle rivali e non per l’impegno profuso dalla società. La formazione cara al presidente Costantino dunque ieri ha fatto i conti con questo e soprattutto con una condizione fisica in divenire perché in certi momenti le atlete sono sembrate un po’ “pesanti”, sicuramente per via dei carichi di lavoro che ancora le impegnano.

Nonostante queste difficoltà, a cui si è aggiunta l’assenza di Adanna Rollins, l’americana non figurava neanche nel tabellino perché a riposo precauzionale, fa sapere la società, Akademia Sant’Anna è riuscita a venire a capo di una partita tremendamente complicata e alla fine ha portato a casa una vittoria che le permette di tenere il passo tra le prime della classe. Così coach Fabio Bonafede dopo il match: “E’ stata una gara tiratissima per la quale faccio i complimenti alle avversarie e dico brave alle nostre ragazze per essere riuscite a gestire i momenti complicati venendone fuori e portando a casa due punti preziosi che potrebbero rivelarsi fondamentali al termine del cammino. Continua il nostro percorso di crescita”.

Durante tutti i set le peloritane hanno spesso trovato la forza di scappare via ma hanno poi subito il ritorno delle avversarie. Un calo tra attenzione e fisicità che lo staff di Akademia è certo si risolverà nel trascorrere delle giornate, nel frattempo era importante mantenere alta la concentrazione ed evitare passi falsi. La vittoria del secondo set ai vantaggi, con un set point annullato a Costa Volpino, in questo senso è stato fondamentale perché andare sotto per due set a zero poteva decretare la fine. Ma sarebbe stato ingiusto perché le siciliane avevano mostrato di poter fare il vuoto quando acceleravano.

Diop terminale offensivo efficace

Bintu Diop, eletta miglior giocatrice del match ha messo a terra 27 punti ed è stata fondamentale al servizio in più di un’occasione. Queste le sue parole al termine della gara: “E’ stata una gara molto combattuta contro una squadra che non mollava su nessun pallone. Partenza per noi in salita ma abbiamo saputo riprenderci nei momenti difficili. Siamo rimaste unite come squadra e abbiamo portato a casa il risultato”.

La toscana di Castelfranco di Sotto, provincia di Pisa, come già all’esordio ha messo a terra più di venti punti. Una partenza migliore di quella avuta lo scorso anno da parte di Kelsie Payne che doveva adattarsi a questo campionato. Aver puntato su un opposto che conosce bene il campionato e può essere così efficace in fase d’attacco, e lo è stata ieri anche in difesa, è stato fondamentale in una partita tirata come contro Costa Volpino in cui la differenza alla fine la fanno pochi punti. A questo proposito ieri 111 per Messina e 104 per le avversarie.

Altro motivo per cui sorridere in casa Sant’Anna è che l’attacco funziona con nuovamente quattro pallavoliste in doppia cifra. Oltre Diop infatti sono per la seconda volta in doppia cifra Olivotto (13) e Rossetto (11). Si aggiunge giocando una grande partita anche Chiara Mason che ne realizzerà 18. La giovane schiacciatrice patavina è cresciuta nel corso del match e ha dato il suo contributo in banda, da seconda linea e a muro. Tutte buone notizie per coach Bonafede in attesa di avere un gruppo in perfetta forma.

Risultati e classifica Serie A2 girone A

Costa Volpino – Akademia 2-3

Macerata – Mondovì 3-0

Brescia – Lecco 3-0

Imola – San Giovanni in M.no 0-3

Pisa – Casalmaggiore 3-2

Cfr Balducci Hr Macerata, Omag-Mt San Giovanni in M.no, Valsabbina Millenium Brescia 6 punti

Akademia Sant’Anna Messina 5 punti

Orocash Picco Lecco 3 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 punti

Cbl Costa Volpino, Volleyball Casalmaggiore 1 punto

Clai Imola Volley, Bam Mondovì 0 punti

Articoli correlati