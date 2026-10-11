Akademia Sant’Anna cede al tiebreak al Club Italia, seconda sconfitta consecutiva ma primo punto

Esordio amaro al Palarescifina con Akademia Sant'Anna che rincorre tutto il tempo le azzurrine che la vincono al quinto set

MESSINA – Sconfitta anche alla seconda giornata per Akademia Sant’Anna che all’esordio in casa non trova la vittoria, al PalaRescifina vince il Club Italia che si impone per 3 a 2 dopo quasi due ore e mezza di partita. La formazione di coach Barbieri ha sempre rincorso e ha anche realizzato più punti, 107 contro 101 delle ospiti, alla fine però le azzurrine, sconfitte settimana scorsa al tiebreak hanno imparato qualcosa e trovato la prima vittoria.

Nel sestetto di partenza le ospiti si schierano con Hernandez al palleggio e Solovei suo opposto, in banda Tosini e Caruso, al centro Feriozzi e Savioli con Cornelli libero. Risponde coach Barbieri con Guiducci-Lindgren sulla diagonale, Bellia e Henderson in posto quattro, Franceschini e Quero centrali con il capitano Rolando libero. Nel primo set lo staff locale cambia la diagonale con gli ingressi in campo di Colombano e Peroni, ad inizio secondo set dopo aver inizialmente confermato lo starting six subentra Pegoraro a Franceschini.

Tra le file di Messina spiccano Bellia e Henderson entrambe chiudono a quota 23 punti, in doppia cifra anche l’opposto Lindgren a quota 15, le centrali Quero e Pegoraro rispettivamente a 11 e 10. Tra le ospiti Solovei chiude a 21 e Caruso a 20, prendendosi la responsabilità di mettere giù palloni pesanti al quinto set. Un punto guadagnato comunque per Akademia Sant’Anna che quest’oggi muove la classifica ma sono evidenti alcune lacune su cui lavorare.

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La partita inizia con un minuto di silenzio per ricordare la giocatrice Stefania Corna scomparsa in settimana. Akademia prova a fare la gara ma dopo l’allungo sull’8-5 il Club Italia si riporta sotto sull’11-11. Le due formazioni continuano punto a punto poi dal 18-19 arriva l’allungo delle ospiti che scappano sul 19-23 e Messina cederà il primo parziale per 21-25. Nel secondo parziale Akademia opera il break sul 11-9, la reazione ospite non arriva e il vantaggio aumenta sino al 15-11, forbice massima in favore delle siciline sul 21-15 con il set che arriva poco dopo sul 25-19.

Il terzo è un set lottato con Akademia però che dimostra di non riuscire a condurre ma si trova a inseguire. Dopo un primo allungo sul 6-2 le ragazze di coach Barbieri subiscono la reazione ospite fino al 6-5, la partita riprende punto a punto fino al 10 pari, a quel punto è il Club Italia che scappa via fino anche al +5, 11-16. Akademia non cede di schianto e insegue a distanza, nel finale di set dal 19-23 dimezza lo svantaggio con l’attacco di Bellia e sfruttand l’errore di Caruso. Solovei porta le azzurrine a set point, Messina cancella la prima con Bellia e dal campo anche la seconda con Pegoraro, ma il video check certifica un tocco di rete e il punto è per il Club Italia che vince il parziale per 23-25.

Nel quarto reazione peloritana con Akademia che sfruttando il turno in battuta di Bellia scappa 4-0 costringendo il Club Italia a chiedere time out. Il vantaggio aumenta fino al 10-4 firmato dal muro di Quero, le ospiti non riescono a trovare una serie di punti che le rimetta in scia e sul 16-10 altro time out di coach Cichello. Al rientro il muro di Guiducci manda Akademia sul +7. Il Club Italia subisce ancora l’energia di Messina con Bellia che continua a mettere giù palloni pesanti e il divario aumenta fino al 21-12. Arrivano i set point sul 24-15, i primi due sono cancellati poi Lindgren la piazza per il 25-17.

Al tiebreak inizia subito avanti il Club Italia che mura Bellia, pareggia immediatamente Pegoraro che tocca sulla rete. Arriva il break per le ospiti e Messina non riesce a ricucire, quando Akademia si ritrova sotto pericolosamente 4-7 coach Barbieri chiede time out. Si cambia campo sul 5-8, reazione locale con Bellia che mette giù due palloni in diagonale e sull’8-9 è coach Cichello a chiedere time out. Al rientro Messina perde un po’ di ritmo e sono le ospiti che riallungano sul 9-12 con un videocheck che ribalta il verdetto del dodicesimo punto. Messina si gioca il time out ma al rientro Stella Caruso manda le ospiti sul +4, 9-13, Henderson mette a terra, Caruso passa in mezzo al muro e arrivano i match point per le ospiti sul 10-14. Muro di Quero, poi ace di Henderson e sul 12-14 ultimo time out del match per le laziali.

Tabellino

Akademia Messina: Gazzola ne, Peroni 1, Lindgren 15, Quero 11, Bellia 23, Henderson 23, Rolando 0, Pegoraro 10, E Caruso 0, Franceschini 1, Colombano 0, Guiducci 3.

Allenatore: Leonardo Barbieri. Secondo: Fabio Collina.

Club Italia: Giulì ne, Nikolaeva Baleva 3, S Caruso 20, Monetti 0, Solovei 21, Hernandez Suarez 2, Voerzio ne, Tosini 12, Savioli 0, Faleschini 0, Guerra 4, Cornelli 0, Neri ne, Feriozzi 6.

Allenatore: Juan Cichello. Secondo: Monica Cresta.

Parziali: 21-25, 25-19, 23-25, 25-17, 12-15

Durata: 27′, 26′, 31′, 23′, 20′.

Arbitri: Andrea Caronna & Marco De Orchi, Sebastiano Rizzotto (vieocheck).

Mvp: Stella Caruso (schiacciatrice Club Italia).