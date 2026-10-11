Eccellenza. Vittorie per Messana Riviera e Athletic Gioiosa, pari della Nebros

Tra le messinesi l'unica a non conquistare punti in questa quinta giornata è la Jonica, Niscemi è la prima inseguitrice del Messina. Ecco la classifica
Ridisegnata la classifica nel girone B di Eccellenza dopo la quinta giornata di campionato. Prosegue il suo cammino da imbattuta il Messina e vola a punteggio pieno in trasferta. Superato in casa il Vittoria e testa della classifica solitaria raggiunta per i biancoscudati a quota 13 punti, fin qui un solo passo falso contro la Nebros in casa, partita pareggiata 1-1.
Proprio la Nebros viene bloccata fuori casa dal Mazzarrone, due formazioni che erano partite bene nel girone. Al vantaggio di Scolaro pareggia Grasso con le due squadre che si dividono la posta. A trovare il successo e candidarsi a rivale in questo campionato l’Acireale che calal la manita al Viagrande. Tra le messinesi successi anche per Messana Riviera che in casa supera 1-0 con rete di De Maria il Giarre, successo rotondo anche per l’Athletic Gioiosa che strapazza 5-2 il Palazzolo.
Sconfitta, unica tra le messinesi in questa giornata, la Jonica che cede in casa al Melilli. Finisce 0-1 ad Augusta con il Niscemi che firma il blitz e si porta in seconda posizione all’inseguimento del Messina. Altro colpo esterno dello Scordia in casa della Leonzio a chiudere il quadro della giornata.
Risultati Eccellenza 5ª giornata
Acireale – Viagrande 5-0
Athletic Gioiosa – Palazzolo 5-2
Augusta – Niscemi 0-1
Jonica – Melilli 1-3
Leonzio – Scordia 0-1
Mazzarrone – Nebros 1-1
Messana Riviera – Giarre 1-0
Vittoria – Acr Messina 0-2
Classifica Eccellenza girone B
Acr Messina 1900 13
Niscemi 12
Nebros 11
Acireale, Athletic Gioiosa 10
Mazzarrone 9
Messana Riviera, Melilli 7
Gymnica Scordia, Jonica Fc 6
Giarre 5
Leonzio, Palazzolo 4
Atletico Viagrande, Vittoria 3
Augusta 0