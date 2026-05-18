Akademia Sant’Anna, confermati i punti fermi dello staff medico

Un team consolidato e qualificato accompagnerà le SuperGirls. Conferme per Ballarino, Soliera, Centorrino e Tavilla, il Tricenter conferma il suo impegno

MESSINA – Akademia Sant’Anna ufficializza la composizione dello staff medico che accompagnerà la squadra nella prossima stagione sportiva, confermando professionalità, continuità e competenze nel contesto di un settore fondamentale per il lavoro quotidiano delle atlete.

Ballarino medico sociale

Alla guida dello staff d’interesse e nel ruolo di medico sociale resta il dott. Francesco Ballarino, figura storica del club sin dalla sua fondazione. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina, il dott. Ballarino ha maturato negli anni importanti esperienze sia in ambito ospedaliero che sportivo, collaborando con diverse realtà calcistiche professionistiche e dilettantistiche del territorio.

“Sono lieto di comunicare che anche quest’anno sarò alla guida dello staff medico di Akademia Sant’Anna – ha dichiarato il dott. Ballarino. La società potrà nuovamente contare su un gruppo di professionisti di alto livello, impegnati a garantire il benessere mentale e fisico e la massima cura per tutte le ragazze del team. Un benvenuto allo staff tecnico con il quale avrò il piacere di collaborare ed alle ragazze che ci impegneremo a preservare e fare in modo che siano sempre al massimo”.

Area ortopedica a Soliera e Centorrino

Per l’area ortopedica proseguirà la collaborazione con il dott. Luigi Soliera, specialista in Ortopedia con una lunga esperienza professionale maturata presso centri d’eccellenza nazionali come l’Istituto “Codivilla Putti” di Cortina d’Ampezzo e l’Istituto “Iomi” di Messina. Attualmente ricopre il ruolo di dirigente medico presso la Casa di Cura “Cristo Re” di Messina.

“Anche quest’anno rinnovo con immutata passione la mia vicinanza al “progetto” Akademia, guidato dall’amico Fabrizio Costantino, con la preziosa collaborazione del collega, dott. Francesco Ballarino, e di tutto lo staff societario”.

Confermato anche il dott. Nino Centorrino nel ruolo di fisioterapista di campo. Laureato in Scienze Motorie e diplomato in Massofisioterapia, con specializzazione in Chinesiologia Rieducativa conseguita presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, ha maturato significative esperienze nel mondo dello sport collaborando con realtà cestistiche di Serie A femminile, nel baseball e nel calcio giovanile. Ha recentemente seguito con successo un corso per fisioterapisti – presso il Centro “Pavesi” di Milano – voluto dal selezionatore della Nazionale femminile e organizzato dalla FIPAV, sulla prevenzione degli infortuni alla spalla del pallavolista.

“Sono onorato della rinnovata fiducia. Potrò ancora avere il piacere di collaborare con una società che sta dimostrando grande sensibilità ed attaccamento ai valori del mondo dello sport, confermandosi la realtà cittadina più prestigiosa”.

Tavilla e il Tricenter di Trimarchi proseguono

Rinnova inoltre la propria presenza nello staff il dott. Fabio Tavilla, osteopata. Dopo la laurea in Scienze Motorie, ha intrapreso il percorso quinquennale presso la Scuola di Osteopatia di Catania, iniziando sin da subito a lavorare nel mondo dello sport. Nel corso della sua esperienza professionale ha seguito principalmente nuotatori agonisti, tra cui atleti impegnati annualmente nei campionati nazionali, oltre a calciatori appartenenti a società della Lega Dilettanti. Dalla scorsa stagione fa parte dello staff sanitario di Akademia Sant’Anna.

“La riconferma è grande motivo di orgoglio. Significa che il presidente ha visto in me un professionista sul quale può contare e che da sempre il massimo per far performare al meglio le atlete. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di cominciare un altro anno con questa fantastica società”.

Proseguirà inoltre il supporto diagnostico e terapeutico del Poliambulatorio Medico Specialistico “Tricenter”, diretto dal dott. Massimo Trimarchi, struttura di riferimento per l’assistenza fisioterapica e la valutazione biomeccanica avanzata.

Lo staff medico rappresenterà ancora una volta un punto di riferimento fondamentale all’interno dell’organizzazione di Akademia Sant’Anna, a tutela della salute delle atlete e a supporto del raggiungimento degli obiettivi stagionali.