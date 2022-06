Akademia Sant'Anna. Il capitano Margherita Muzi resta a Messina - Tempostretto

Sciolto il nodo allenatore la neopromossa squadra messinese in Serie A2 parte a costruire la nuova squadra. Confermata la regia della passata stagione

MESSINA – Primo squillo di mercato per l’Akademia Sant’Anna, a seguito dell’ingaggio di Marco Breviglieri alla guida tecnica della squadra, è la conferma della palleggiatrice, nonché capitano della storica promozione, Margherita Muzi. La composizione della squadra parte dall’importante conferma della regista romana e proseguirà nei prossimi giorni con gli annunci di nuovi colpi e conferme.

Nella stagione appena conclusa, Margherita Muzi ha collezionato ben 72 punti ed ha lavorato in cabina di regia assumendosi un ruolo di autentica leader dentro e fuori dal campo. Non ha mai saltato una partita nella passata stagione e in tutte, ad eccezione della sfida di ritorno contro Cutrofiano non è andata a segno.

La dirigenza di Akademia esprime tanta soddisfazione per la riconferma di Margherita, un primo punto fermo fondamentale dal quale partire per programmare al meglio un roster competitivo per l’importante categoria.

Il curriculum di Muzi

Giocatrice romana, classe 1994, per Margherita un curriculum lungo e con tante esperienze di valore. Inizi degni di nota in B2 con la maglia del Divino Amore Roma, del Roma Centro e del Volley Friends (dove avviene la trasformazione da opposto a palleggiatrice), poi B1 con Aprilia ed in mezzo esperienza ad Orvieto in A2. Prima di approdare in riva allo Stretto nella stagione appena conclusa, la numero 9 ha indossato per due anni di fila la maglia della Flv Cerignola, giocando da protagonista assoluta e sfiorando la promozione in A2 nel 2020/21, cosa che le riuscirà appena un anno dopo con il club di Fabrizio Costantino. Nelle ultime due stagioni a Cerignola, tra l’altro, la Muzi fu allenata da Marco Breviglieri, che troverà in panchina a Messina a partire da agosto.

La parole del capitano di Akademia

“Era una possibilità che aspettavo da tempo, avendola riconquistata sul campo la felicità si è raddoppiata – così commenta la palleggiatrice romana Margherita Muzi – ringrazio la società per avermi dato questa occasione. Sicuramente questa stagione sarà difficile: bisognerà fare dei passetti in avanti, ma il lavoro non mi ha mai spaventata! Sarà certamente una bella avventura e spero di ritrovare alcune delle mie vecchie compagne di squadra, oltre a conoscerne di nuove. Colgo l’occasione per ringraziare e salutare i nostri tifosi e dargli appuntamento alla prossima stagione!”.

