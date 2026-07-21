Akademia Sant’Anna lancia la campagna abbonamenti al PalaRescifina

Attiva la campagna abbonamenti per assistere alle partite casalinghe. Per chi si abbona in regalo il kit del tifoso

MESSINA – Con il claim “Più Sicilia di così c’è solo il tuo posto sugli spalti”, Akademia Sant’Anna presenta ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. “Un invito a scegliere non soltanto un posto a sedere, ma un ruolo da protagonista all’interno di un progetto che continua a crescere stagione dopo stagione” fa sapere la società che conferma che la stagione sarà disputata al PalaRescifina. La campagna è già attiva e gli abbonamenti possono essere sottoscritti attraverso la piattaforma “PostoRiservato”.

Sottoscrivendo un abbonamento si potrà assistere a tutte le gare interne della squadra. Ogni abbonato riceverà inoltre un Kit Tifoso esclusivo composto da sciarpa, sacca e portachiavi, simboli di appartenenza che accompagneranno il pubblico durante tutta la stagione. Ad accompagnare la campagna sarà Denny Napoli, volto scelto da Akademia Sant’Anna come testimonial di una stagione che punta a coniugare sport, intrattenimento e leggerezza, senza mai perdere di vista la passione che anima il progetto giallorosso.

Tra le principali novità figura inoltre la collaborazione con The Screen Cinema, pensata per unire due mondi accomunati dalla capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico. Grazie all’accordo, chi sottoscriverà un abbonamento ad Akademia Sant’Anna potrà acquistare presso The Screen Cinema un abbonamento da 11 ingressi, valido per qualsiasi spettacolo cinematografico, al prezzo agevolato di 60 euro.

Costantino: “Ai tifosi chiediamo di fare il percorso insieme”

“Ogni anno la campagna abbonamenti rappresenta uno dei momenti più importanti della nostra stagione. Non chiediamo semplicemente ai tifosi di acquistare un abbonamento: chiediamo loro di scegliere di continuare un percorso insieme. Il nostro pubblico è stato determinante nella crescita di Akademia e vogliamo che continui a esserlo. Da qui nasce anche l’idea di arricchire l’esperienza dei nostri sostenitori attraverso iniziative come la collaborazione con The Screen Cinema, che ci permette di unire due mondi accomunati dalla capacità di regalare emozioni. In questo percorso si inserisce anche la presenza di Denny Napoli come testimonial della campagna: una figura capace di rappresentare con spontaneità, simpatia e autenticità lo spirito con cui vogliamo vivere questa stagione. Vogliamo che venire al PalaRescifina significhi trascorrere una giornata di emozioni, condividendo sport, divertimento e senso di appartenenza”.

Dettaglio abbonamenti Akademia Sant’Anna

In tribuna centrale l’abbonamento avrà un costo di 179 euro, ridotto a 115€. In curva l’intero costerà 115€ mentre il ridotto 65€. Per la gare singole invece 15 € il tagliando in tribuna, ridotto 10, e 10 in Curva ridotto 6. Il ridotto può essere richiesto per chi non ha ancora compiuto 18 anni o ne ha più di 65.