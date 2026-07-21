Dal 26 luglio al primo agosto il cinema in Fiera a Messina

Presentata la Rassegna cinematografica internazionale "Con uno sguardo al futuro della città"

MESSINA – “La storica manifestazione, fondata nel 1955, torna a Messina”. È stata presentata in mattinata la Rassegna cinematografica internazionale di Messina nella nuova Agorà dello Stretto, al parco urbano in Fiera. “Uno sguardo verso il futuro di Messina e senza nostalgia per il passato”, è stato sottolineato dagli ideatori: il direttore artistico Francesco Cannavà, da cui è partito tutto, Davide Liotta, direttore di produzione, e il critico Franco Cicero, presidente del Comitato scientifico.

Rassegna internazionale di Messina: ingresso gratuito

Si terrà dal 26 luglio al primo agosto, con ingresso gratuito e massimo 200 posti. E punta a rievocare il passato del cinema in Fiera ma per aprirsi appunto al futuro della città. L’evento è sostenuto da Comune, Fondazione Messina per la Cultura e Adsp, Autorità di sistema portuale dello Stretto. L’organizzazione è di 8 Road Film e associazione culturale Arb. Al lavoro 24 professionisti, 30 volontari e 27 sponsor. Ad aderire ed essere premiati artisti messinesi come l’attore e regista Ninni Bruschetta e lo scenografo Marco Dentici. E ci sarà pure l’attore Giuseppe De Domenico.

Dal pomeriggio di oggi sarà possibile prenotarsi sul sito internet della Rassegna. Una prenotazione necessaria, anche se l’ingresso è gratuito, per ragioni di sicurezza.

Il programma, apre Tornatore per rendere omaggio a Ninni Panzera

Si inizia il 26 luglio con l’omaggio a un operatore culturale come Ninni Panzera, appena scomparso e al quale gli organizzatori avrebbero dovuto consegnare il premio realizzato dall’artista Fabio Pilato: Regina del Peloro. E nella prima serata sarà Giuseppe Tornatore a ricordare Panzera nel segno del forte legame artistico e personale tra i due, sin da quando il regista premio Oscar presentò a Messina il non ancora celebrato “Nuovo Cinema Paradiso”.

Oggi a presentare il programma, al Circolo Tennis e Vela, con il presidente Tato Spatari, il sindaco Federico Basile e per l’Adsp la coordinatrice dell’area istituzionale Cristiana Laurà, oltre a Cannavà, Liotta e Cicero. A partecipare pure Ninni Bruschetta, protagonista dell’ultima serata, e il giovane John Bungay, che firma la serie documentaristica “Messina inedita” per raccontare le storie di chi abita la città metropolitana.

La rassegna prevede la proiezione di cinque lungometraggi in concorso provenienti da festival nazionali e internazionali, oltre a una selezione di cortometraggi italiani.

Gli ospiti internazionali

Tra gli ospiti internazionali figura il regista polacco Jan Komasa, che il 26 luglio presenterà in anteprima al Cinema Apollo il suo ultimo film “Good Boy” per poi incontrare il pubblico in serata. Sarà presente anche la regista Roberta Torre, che parteciperà agli incontri dedicati al cinema d’autore.

Il programma include due focus internazionali: uno sulla Palestina, in collaborazione con il Nazra Palestine Short Film Festival, e uno sull’Iran, organizzato con la comunità degli studenti iraniani residenti a Messina.

Spazio anche alla formazione, gli studenti del Dams dell’Università di Messina potranno partecipare a due masterclass. La prima verterà sulle serie televisive con il regista e sceneggiatore Antonio Le Fosse. La seconda tratterà il rapporto tra cinema e diritti delle donne, con la partecipazione della produttrice Vanessa Zerda Rueda, della compositrice Silvia Leonetti e del fumettista Lelio Bonaccorso.

La selezione e la supervisione dei contenuti si avvalgono di un comitato scientifico presieduto dal critico Franco Cicero e composto da Nino Genovese, Federico Vitella, Dario Tomasello e Cettina Donato. La produzione si sviluppa in sinergia con diverse realtà locali, tra cui UniMe Dams, UniVersoMe, Colapesce Studio, Agenzia Pvk e Circolo della Borsa, con la collaborazione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

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