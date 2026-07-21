Dai medici del pronto soccorso al 118: il “grazie” al personale sanitario “per l’opera prestata”

Il movimento Nuova presenza - Giorgio La Pira ha voluto ricordare "l'eroismo dei camici bianchi e dei loro collaboratori"

MESSINA – Un grazie a medici, infermieri, personale sanitario e componenti della rete del 118 per la professionalità e il lavoro svolto quotidianamente. È questo quanto ha voluto esprimere il movimento “Nuova presenza – Giorgio La Pira”, attraverso le parole del dottor Calogero Centofanti.

In una breve nota si legge che il movimento si fa “interprete della straordinaria disponibilità richiesta in questo periodo di assurda e soffocante calura” e che “desidera esprimere a medici, personale infermieristico, sanitario e ausiliario un sincero e tangibile ringraziamento per la preziosa opera prestata, sia nell’ambito del pronto soccorso ospedaliero sia nei vari reparti”.

E ancora: “Un grazie particolare è indirizzato a tutti i componenti della rete del 118 che, nonostante la carenza di personale, si prodigano con esemplare abnegazione per la tutela della salute pubblica in ogni punto della città. Il Movimento desidera ricordare che l’eroismo dei camici bianchi e dei loro collaboratori non si rivela soltanto in circostanze eccezionali come le epidemie, ma si misura quotidianamente nel nome di quel giuramento che rende il loro servizio una vera e propria missione: unica, ricca di entusiasmo e di umano conforto”.