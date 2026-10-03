Akademia Sant’Anna raddoppia il title sponsor, oggi l’esordio a Roma in diretta su Dazn

Si rinnova l'accordo con una realtà aziendale storica di Messina, questo pomeriggio a Roma il primo test delle nuove SuperGirls di coach Barbieri

MESSINA – Un legame che viene da lontano e che, alla vigilia della nuova stagione, diventa ancora più forte. F3 Motors affiancherà Cosedil in qualità di Title Sponsor di Akademia Messina per la stagione sportiva 2026/27, consolidando ulteriormente il rapporto tra la società del Presidente Fabrizio Costantino e la famiglia Caselli. Una scelta che assume un significato particolare proprio per la continuità che l’ha preceduta. La famiglia Caselli accompagna – infatti – il progetto Akademia sin dal primo anno del club in Serie A, condividendone nel tempo il percorso di crescita e scegliendo, stagione dopo stagione, di rinnovare il proprio sostegno.

A sottolinearne il valore è il Presidente di Akademia Sant’Anna, Fabrizio Costantino: “La partnership con la famiglia Caselli è diventata una questione di fiducia, condivisione e appartenenza. Antonio, Giacomo e Giovanni sono al nostro fianco sin dal primo anno di Serie A e non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza al progetto Akademia”.

Sabato l’esordio a Roma per Akademia

Esordio capitolino per la rinnovata Cosedil F3 Motors Messina. Nell’anticipo di sabato 3 ottobre – alle ore 16, presso il Palasport di Roma – le SuperGirls di Coach Barbieri saranno ospiti della Ferrero Smi Roma Volley. Il match sarà valido per la prima giornata di andata del nuovo campionato di Serie A2. Nelle ultime settimane, le siciliane hanno avuto modo di conoscersi meglio, sia fuori dal campo e agonisticamente sul taraflex, grazie agli allenamenti congiunti con la Tonno Callipo Calabria Volley, formazione che militerà nel nuovo campionato di Serie A3, con Marsala Volley, club che Messina ritroverà nella propria categoria, e la formazione del Lussemburgo affrontata al trofeo “Pietro Murania”.

La Ferrero Smi Roma Volley si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con molte novità. Dopo quattro stagioni da capo allenatore, Giuseppe Cuccarini assume il ruolo di direttore tecnico. A guidare la panchina delle Wolves sarà invece Alessandro Di Peco, protagonista di un percorso di crescita graduale nei suoi tre anni nella capitale: da assistente allenatore nella stagione 2024/2025 a secondo allenatore lo scorso anno, fino alla chiamata come head coach. Al suo fianco, il secondo allenatore Francesco Antonazzo – cresciuto come atleta nel CSI Pasta Puglisi Milazzo del maestro Pippo Maio, prima di trasferirsi nel 1998 a Roma – e Matteo Palumbo. Sono quattro i precedenti tra i due club, tutti favorevoli al club capitolino. I primi due risalgono alla

stagione 2022/2023, mentre gli ultimi alla scorsa annata. Nella gara di andata della passata annata, Messina uscì sconfitta dal Palasport di Roma per 1-3. Stesso punteggio al termine del match valido per il ritorno, disputato eccezionalmente al Polivalente della Cittadella Universitaria.

In quell’occasione, dall’altra parte della rete c’era Gaia Guiducci. Giocatrice abile nella lettura del gioco e nella gestione della distribuzione, oggi Gaia indossa la maglia di Messina ed è pronta a vivere una stagione da protagonista. Sul fronte romano sono due le ex che ritroveranno Messina dall’altra parte della rete: Margherita Muzi e Melissa Martinelli. Due giocatrici diverse per ruolo e caratteristiche, ma accomunate da un legame particolare con Akademia. A presentare la sfida Fabio Collina, secondo allenatore di Messina: “Roma è una squadra ambiziosa, come possiamo esserlo anche noi. Ha tre laterali molto importanti: penso a Bosso, Escamilla e Perovic. Poi c’è Zannoni, che credo sia uno dei migliori liberi della A2. È una squadra importante, che vuole stare in alto, e giocheremo in un palazzetto molto particolare come il PalaTiziano, con pochi punti di riferimento. Ci sarà da combattere. Da parte nostra mi piacerebbe vedere la determinazione che le ragazze hanno messo in queste sette settimane e quella voglia di giocare che stanno aspettando di poter esprimere da tanto tempo. Vorrei soprattutto che affrontassero la partita spensierate: il campionato è lungo, è normale che ci sia pressione, ma non dobbiamo aggiungerne altre. Dobbiamo giocare veramente insieme”.

La Serie A2 sbarca su Dazn gratuitamente

La nuova stagione porterà con sé anche un’importante novità sul fronte della visibilità. Tutte le gare della LVF A2 Fineco saranno disponibili su Dazn in modalità freemium, consentendo quindi agli appassionati di seguire gratuitamente l’intero campionato. Per accedere alle partite sarà sufficiente creare un account gratuito sulla piattaforma: non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento né inserire un metodo di pagamento. Ogni giornata prevede quattro gare in esclusiva Dazn, mentre le altre quattro saranno distribuite anche attraverso il canale YouTube della Lega Volley Femminile.