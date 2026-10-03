L’Acr Messina Futsal trova la prima vittoria in campionato, pokerissimo al Cdm Futsal

Dopo due pareggi e la prima sconfitta subita in campionato gli uomini di mister Tutilo vincono la prima storica sfida in A2 Élite per 5-2 a Campo Ligure

È servito un volo di quasi 900 chilometri per andare da Messina e Genova e conquistare la prima storica vittoria dell’Acr Messina Futsal in Serie A2 Élite. A Campo Ligure, per la quarta giornata del girone B, gli uomini di coach Ricardo Tutilo hanno sfidato e vinto 5-2 contro i padroni di casa della Cdm Futsal. Dopo le prime due giornate terminate con due pareggi era arrivata la prima sconfitta in casa del Formia, i siciliani sono riusciti a invertire subitola tendenza trovando la prima gioia della stagione.

Cdf Futsal – Acr Messina Futsal 2-5

La partenza del Messina è praticamente perfetta. Al 2’ Vinicius Lanza approfitta di un calcio di punizione dal limite dell’area sul quale la barriera della Cdm non è piazzata benissimo, mancino chirurgico e la palla s’insacca in rete. La squadra di casa fatica un po’ a trovare il ritmo partita e il Messina legittima il vantaggio tenendo il possesso e costringendo spesso i padroni di casa a forzare la giocata. Solo col passare dei minuti la Cdm trova la reazione giusta e riesce ad andare al tiro con Guga, Babris e infine Ortisi ma Tarenzi si fa sempre trovare prontissimo.

Nel momento di maggior sforzo offensivo, al 16’ arriva anzi la doccia fredda per i ragazzi di Hugo De Jesus: schema da rimessa laterale, Centorrino con la suola apre per Darici che di destro scarica il pallone in fondo alla rete per il 2-0 dei siciliani. Proprio allo scadere la CDM avrebbe anche l’occasione per dimezzare lo svantaggio. Punizione centrale di Ortisi che apre a destra per Babris, tiro del lettone e Piccolo in scivolata respinge col gomito. E’ calcio di rigore. Dal dischetto va Ortisi ma la sua conclusione è centrale e Tarenzi ribatte e si va al riposo sul doppio vantaggio per i sicialiani.

Nella ripresa ti aspetti la reazione della squadra di casa e invece è il Messina a passare ancora, con Lucho Garcia che finalizza un contropiede fulminante orchestrato da Vinicius Lanza. Dopo 4’ arriva anche il poker dei giallorossi, firmato da Piccolo. La CDM prova allora a giocarsi la carta del portiere di movimenti e nel giro di appena 30 secondi trova due reti con capitan Ortisi che rianimano tutto l’ambiente, erodendo un po’ di convinzione nella testa dei messinesi. La CDM continua a provarci col portiere di movimento, rischiando di capitolare sul palo colpito da Tarenzi ma poi al 17’ gli arbitri vedono uno scambio di cortesie fra Ortisi e Puglisi, entrambi già ammoniti nel primo tempo. Secondo giallo per entrambi e minuti finali in 4 contro 4. Nei secondi finali, Piccolo trova la rete del 5-2 che fa calare il sipario sulla sfida. Il Messina festeggia la prima storica vittoria in A2 Elite.

Tabellino

Cdm Futsal: Parodi S., D’Atri, Guga, Ortisi, Zanello, Parodi P., Cadario, Follador, Spadafora, Boutabouzi, Babris, Ibraliu. All. De Jesus.

Acr Messina Futsal: Tarenzi, Cucinotta, Puglisi, Vinicius Lanza, Adamo, D’Angelo, Piccolo, Darici, Centorrino, Saccone, Mazzullo, Lopez Garcia. All. Tutilo.

Arbitri: Buonocore di Castellammare di Stabia e Onesti di Pescara – CRONO: Canella di Saronno.

Reti: 1.50pt Vinicius Lanza, 15.53pt Darici, 0.27st Lucho Garcia, 4.10st Piccolo, 11.28st Ortisi, 11.54st Ortisi, 19.45st Piccolo.

Note: Espulsi Ortisi e Puglisi a 17.27st per doppia ammonizione. Ammoniti Lucho Garcia a 9.05st, Zanello a 10.28st.