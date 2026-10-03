 L'Acr Messina Futsal trova la prima vittoria in campionato, pokerissimo al Cdm Futsal

L’Acr Messina Futsal trova la prima vittoria in campionato, pokerissimo al Cdm Futsal

Simone Milioti

L’Acr Messina Futsal trova la prima vittoria in campionato, pokerissimo al Cdm Futsal

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sabato 03 Ottobre 2026 - 10:46

Dopo due pareggi e la prima sconfitta subita in campionato gli uomini di mister Tutilo vincono la prima storica sfida in A2 Élite per 5-2 a Campo Ligure

È servito un volo di quasi 900 chilometri per andare da Messina e Genova e conquistare la prima storica vittoria dell’Acr Messina Futsal in Serie A2 Élite. A Campo Ligure, per la quarta giornata del girone B, gli uomini di coach Ricardo Tutilo hanno sfidato e vinto 5-2 contro i padroni di casa della Cdm Futsal. Dopo le prime due giornate terminate con due pareggi era arrivata la prima sconfitta in casa del Formia, i siciliani sono riusciti a invertire subitola tendenza trovando la prima gioia della stagione.

Cdf Futsal – Acr Messina Futsal 2-5

La partenza del Messina è praticamente perfetta. Al 2’ Vinicius Lanza approfitta di un calcio di punizione dal limite dell’area sul quale la barriera della Cdm non è piazzata benissimo, mancino chirurgico e la palla s’insacca in rete. La squadra di casa fatica un po’ a trovare il ritmo partita e il Messina legittima il vantaggio tenendo il possesso e costringendo spesso i padroni di casa a forzare la giocata. Solo col passare dei minuti la Cdm trova la reazione giusta e riesce ad andare al tiro con Guga, Babris e infine Ortisi ma Tarenzi si fa sempre trovare prontissimo.

Nel momento di maggior sforzo offensivo, al 16’ arriva anzi la doccia fredda per i ragazzi di Hugo De Jesus: schema da rimessa laterale, Centorrino con la suola apre per Darici che di destro scarica il pallone in fondo alla rete per il 2-0 dei siciliani. Proprio allo scadere la CDM avrebbe anche l’occasione per dimezzare lo svantaggio. Punizione centrale di Ortisi che apre a destra per Babris, tiro del lettone e Piccolo in scivolata respinge col gomito. E’ calcio di rigore. Dal dischetto va Ortisi ma la sua conclusione è centrale e Tarenzi ribatte e si va al riposo sul doppio vantaggio per i sicialiani.

Nella ripresa ti aspetti la reazione della squadra di casa e invece è il Messina a passare ancora, con Lucho Garcia che finalizza un contropiede fulminante orchestrato da Vinicius Lanza. Dopo 4’ arriva anche il poker dei giallorossi, firmato da Piccolo. La CDM prova allora a giocarsi la carta del portiere di movimenti e nel giro di appena 30 secondi trova due reti con capitan Ortisi che rianimano tutto l’ambiente, erodendo un po’ di convinzione nella testa dei messinesi. La CDM continua a provarci col portiere di movimento, rischiando di capitolare sul palo colpito da Tarenzi ma poi al 17’ gli arbitri vedono uno scambio di cortesie fra Ortisi e Puglisi, entrambi già ammoniti nel primo tempo. Secondo giallo per entrambi e minuti finali in 4 contro 4. Nei secondi finali, Piccolo trova la rete del 5-2 che fa calare il sipario sulla sfida. Il Messina festeggia la prima storica vittoria in A2 Elite.

Tabellino

Cdm Futsal: Parodi S., D’Atri, Guga, Ortisi, Zanello, Parodi P., Cadario, Follador, Spadafora, Boutabouzi, Babris, Ibraliu. All. De Jesus.

Acr Messina Futsal: Tarenzi, Cucinotta, Puglisi, Vinicius Lanza, Adamo, D’Angelo, Piccolo, Darici, Centorrino, Saccone, Mazzullo, Lopez Garcia. All. Tutilo.

Arbitri: Buonocore di Castellammare di Stabia e Onesti di Pescara – CRONO: Canella di Saronno.
Reti: 1.50pt Vinicius Lanza, 15.53pt Darici, 0.27st Lucho Garcia, 4.10st Piccolo, 11.28st Ortisi, 11.54st Ortisi, 19.45st Piccolo.
Note: Espulsi Ortisi e Puglisi a 17.27st per doppia ammonizione. Ammoniti Lucho Garcia a 9.05st, Zanello a 10.28st.

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