Akademia Sant’Anna schianta l’Itas Trentino e aspetta notizie per il terzo posto

Vittoria per tre set a zero e una prova maiuscola per le atlete di coach Bonafede nell'ultima della pool promozione. Si attende il risultato del PalaBorsani per conoscere la posizione finale

MESSINA – Akademia Sant’Anna chiude la pool promozione con una vittoria pesante in casa contro l’Itas Trentino. Vincere per tre set a zero non era certo facile e neanche scontato visto che anche le ospiti avevano qualcosa ancora da chiedere al loro campionato. La prova delle locali però è stata perfetta, coach Bonafede non ha mai avuto bisogno di ricorrere alla panchina e neanche ai time out. La formazione del presidente Costantino, questa sera in panchina vicinissimo alle atlete, non ha avuto mai cali o passaggi a vuoto e, preso il vantaggio dopo pochi punti iniziali in tutti e tre i parziali disputati, ha chiuso con largo vantaggio.

Coach Bonafede manda in campo nello starting six Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda capitan Rossetto e Vernon, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Risponde Michele Parusso con Prandi al palleggio e Weske suo opposto, schiacciatrici Ristori e Zojzi, centrali Marconato e Molinari con Fiori libero. Per Trentino sarà utilizzata anche Bassi al posto di Zojzi ma questa mossa non darà i suoi frutti. Top scorer dell’incontro Bintu Diop con 22 punti, in doppia cifra tra le fila delle locali anche Olivotto (12) e Modestino (11). Per Trentino la miglior realizzatrice è stata Zojzi con 11.

Akademia chiude la sua pool promozione con cinque vittorie e cinque sconfitte e arriva a quota 60 punti in classifica. Aspetta ora notizie della sfida tra Busto Arsizio e Macerata in casa delle “cocche”, in caso di vittoria piena delle locali queste sarebbero terze. Se invece arrivasse la sconfitta o la vittoria al tiebreak Akademia Sant’Anna giocherebbe la semifinale playoff da terza classificata.

Akademia Sant’Anna – Itas Trentino 3-0

Primo set che inizia punto a punto, dal 3-4 doppio Diop e muro di Modestino per il primo break in favore delle locali. Impatta sul 7 pari Trentino e la partita riprende punto a punto. Sulla fast vincente di Olivotto e la pipe sbagliata di Weske Akademia torna avanti di due punti (11-9). Sulla diagonale stretta di Diop Messina trova il massimo vantaggio +3, sul 13-10, e la panchina trentina chiede time out. Al rientro due muri consecutivi di Olivotto e Rossetto e le padrone di casa si involano. Due punti consecutivi del capitano e coach Parusso interrompe nuovamente il gioco con Messina avanti 17-11. Cambi anche per l’Itas con Zojzi e Marconato che escono per Bassi e Pizzolato. Non si arrestano le bocche di fuoco di Akademia, ma generosa Diop in difesa e Vernon a muro per il 23-14. Olivotto mette a terra il set point, il primo è annullato dall’attacco di Ristori, ci pensa sempre Olivotto a chiudere il set sul 25-16.

Riparte con le stesso sestetto coach Bonafede, Trentino lascia in campo Bass per Zojzi. Break per le ospiti, ma Messina si lancia subito all’inseguimento e con Olivotto pareggia i conti (3-3). Buon momento di Akademia che si porta avanti 7-4 e la panchine ospite ferma il gioco. Al rientro Diop riprende il discorso, Olivotto mura per il 9-5. Impotente Trentino, doppio muro di Modestino e l’attacco vincente di Rossetto mandano Messina sul 14-6 e le ospiti spendono il loro ultimo time out. Sotto 17-10 coach Parusso, non potendo interrompere il gioco, cambia la diagonale mandando in campo il secondo palleggio Batte e Zojzi nel ruolo di opposto. Con Carraro al servizio, anche un ace, massimo vantaggio locale +10, 20-10, nel finale rapace sulla rete Modestino, per il 23-13, muro di Marconato e coach Parusso chiude il cambio sulla diagonale. Diop scaraventa a terra la palla che vale dieci set point (24-14) e poi serve un ace portando Messina avanti due set a zero.

Il terzo set inizia con Messina che non cambia formazione, mentre coach Parusso rimette Zojzi in banda per Bassi. Errore in battuta di Trentino, ace di Modestino e Akademia inizia subito con un break. Olivotto e Carraro aumentano la forbice sull’8-4 ed altro time out nella parte iniziale di set di Trentino. Messina doppia le ospiti con l’ace di Modestino e sul 12-6 coach Parusso chiede nuovamente time out. Dal 14-8 arriva la reazione ospite con tre punti consecutivi di Trentino, coach Bonafede non ferma il gioco e in campo le Supergirls riprendono il filo del discorso, muro di Diop e ace di Olivotto e nuovamente +6, 17-11. Poco dopo con l’ace di Diop Messina approccia ai venti con largo margine, 20-12. Nelle fasi finali gestisce il vantaggio Messina e arriva al match point dopo l’errore in battuta di Prandi sul 24-19. I primi due li annulla Weske, con un appoggio oltre le mani del muro e poi con una diagonale stretta, sul terzo mani out di Diop per il 25-21.

Tabellino

Parziali: 25-16, 25-14, 25-21.

Durata: 21’, 22’, 24′.

Arbitri: Marco Colucci & Giorgia Spinnicchia, Martina De Luca (videocheck).

Mvp: Bintu Diop, opposto di Akademia Sant’Anna.

Akademia Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 12, Carraro 2, Modestino 11, Vernon 9, Rossetto 9, Mason ne, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 22.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Itas Trentino: Ristori 3, Zeni ne, Weske 9, Batte 0, Zojzi 11, Marconato 7, Fiori 0, Bassi 5, Prandi 1, Molinaro 3, Giuliani ne, Iob ne, Pizzolato 0, Kosareva ne.

Allenatore: Michele Parusso.

Articoli correlati