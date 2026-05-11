Akademia Sant’Anna tra conferme e novità presenta De Salvo, Santagati, Crupi e Scialpi

Akademia Sant'Anna conferma De Salvo team manager e Santagati collaboratrice organizzativa. Nuovo scoutman Crupi e il mental coach Scialpi

MESSINA – Akademia Sant’Anna prosegue il lavoro di programmazione in vista della prossima stagione sportiva, definendo le figure professionali che affiancheranno lo staff tecnico nel corso del nuovo campionato. Nel segno della continuità, il club conferma nel ruolo di Team Manager Massimo De Salvo, dirigente di grande esperienza e profondo conoscitore del mondo della pallavolo e Fabrizia Santagati nel ruolo di collaboratrice organizzativa, dopo l’esperienza già maturata con la società nelle passate stagioni. A loro si aggiungono le new entry Stefano Scialpi, mental coach, e Mimmo Crupi, scoutman.

I confermati De Salvo e Santagati

Attivo nel panorama pallavolistico dal 1983, De Salvo ha ricoperto ruoli dirigenziali e tecnici in tutte le categorie, dalla III Divisione fino alla Serie A1. Tre le sue esperienze nella pallavolo di vertice: Volley Club Messina 1983 come giovane assistente, Cavagrande Messina-Gierre Roma nel 1999 nel ruolo di scoutman e Akademia Sant’Anna dal 2024. In B1 ha inoltre svolto il ruolo di Team Manager dell’It. Com Messina tra il 2007 e il 2009. Dal 1992 al 2004 è stato anche consigliere Fipav. “Essere confermato nel ruolo di Team Manager è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ringrazio la società per la fiducia e la stima dimostrate nei miei confronti: è un segnale importante che mi dà ulteriore motivazione per continuare a lavorare con impegno, professionalità e senso di responsabilità”.

Al fianco di De Salvo opererà ancora Fabrizia Santagati come collaboratrice organizzativa, queste le sue parole: “Dietro ogni stagione ci sono tantissime persone che lavorano ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, perché tutto funzioni nel migliore dei modi. Continuare a far parte di Akademia Sant’Anna significa per me vivere ancora quell’energia, quel senso di appartenenza e quella voglia di costruire qualcosa di importante insieme”.

Si aggiunge il mental coach Scialpi

Spazio anche a una nuova importante figura professionale, già di supporto al club nell’annata appena conclusa: la società siciliana ufficializza, infatti, l’ingresso del mental-coach Stefano Scialpi, professionista con un curriculum internazionale e un’importante esperienza nel coaching sportivo e aziendale.

Studente e membro della Swiss E-modeling Academy dal 2013, Scialpi è maestro in Mental Coaching del CSEN e in Professional Coaching presso la ICF (International Coaching Federation). Ha inoltre seguito percorsi di Professional Coaching Training presso AsterysLab e completato il percorso di studi alla Rudolf Steiner di Milano. Dal 2022 è Project Manager, mentor e facilitator presso Dharma Concept, esperienza preceduta da analoghi incarichi svolti anche con AC Milan e Pavia Calcio. Docente presso la Andersen International School, ha sviluppato percorsi di formazione ed executive coaching per top manager di importanti realtà nazionali e internazionali quali Amundi SGR, CheBanca!, Nexi, Azimut, Crédit Agricole, Gabetti Group e Caffè LaCimbali. Nel corso della sua carriera ha inoltre operato come Project Manager, docente e sviluppatore per UEFA, FIFA, NBC Olympics, Vodafone, Sky TV, Michelin, Eni e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Sono orgoglioso di far parte di questo progetto ambizioso, che mi ha coinvolto profondamente sin dall’inizio, grazie ai valori delle persone che ne fanno parte. In un mondo che sembra voler pretendere sempre di più da noi senza tregua, considero un privilegio poter condividere valori sani e la prospettiva di unirli ad un progetto sportivo vincente, poiché sono i pilastri su cui poggiarsi nei momenti di difficoltà. Il mio contributo è dedicato alla persona che abita il professionista, affinché possa sentirsi forte nelle vulnerabilità e crescere nelle difficoltà. Il risultato e la performance sono la conseguenza di un equilibrio costante e consolidato fra queste due parti di noi”.

Nuovo scoutman Crupi

Novità anche nel ruolo di scoutman, affidato a Mimmo Crupi. Dal 2017 al 2024 Crupi ha fatto parte dello staff tecnico dell’Amando Volley in B1 come assistente allenatore. Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di scoutman alle finali nazionali Under 18 con la Kondor e successivamente con la Pvt Modica in B1. Nella scorsa stagione ha inoltre lavorato come assistente allenatore e scoutman con la Serie B maschile della Jonica Volley Santa Teresa.

“Assumere il mio primo incarico da scoutman con Akademia Sant’Anna rappresenta per me un momento di grande emozione e orgoglio personale che non riesco ad esprimere pienamente. Entrare a far parte di una società che vive la pallavolo con passione, ambizione e professionalità, è il coronamento di un percorso fatto di studio, sacrifici e tanta dedizione nonché il sogno di una vita che sembra realizzarsi. Affronterò questa esperienza con entusiasmo e voglia di crescere, mettendomi in gioco con umiltà e un forte senso di responsabilità, consapevole dell’importanza del ruolo e dell’onore di far parte di una squadra. Infine, ci tengo molto a ringraziare il Presidente Costantino e l’Allenatore Barbieri che hanno deciso di puntare su di me per questa avventura. Spero rappresenti una svolta per tutti. L’obiettivo sarà quello di prenderci le soddisfazioni che meritiamo”.