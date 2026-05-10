La retrocessione del Messina, Mantineo: “Chiedo scusa ai tifosi a nome della società”

Le prime parole del general manager dopo il pareggio che condanna la squadra a passare in Eccellenza. "Nel girone di ritorno e oggi è mancata un po' di fortuna"

Il Messina retrocede in Eccellenza dopo il pareggio a reti inviolate con il Ragusa. E a commentare è Maurizio Mantineo, club manager della squadra: “L’epilogo che nessuno voleva ed è davvero difficile commentare questa situazione. Ci credevo molto e non è andata bene. Non siamo riusciti a mentenere il passo del girone d’andata. Non posso che chiedere scusa a nome della squadra e della società ai tifosi e alla città per questo disastro sportivo”.

“Nel girone di ritorno ci è mancata la fortuna, mi auguro che si possa ripartire subito forte”

Continua Mantineo con ancora l’adrenalina della partita: “Probabilmente qualcosa, quando si arriva a questo punto, hai sbagliato. Il gruppo dei ragazzi oggi ha fatto la partita che doveva fare ma è mancato un pizzico di fortuna. Quella fortuna che ci è mancata in tutto il girone di ritorno. Onore al Ragusa, oggi tocca a loro. Ho visto il presidente Davis distrutto come tutti noi. Mi auguro possa essere una rincorsa per ripartire subito forte. Domenica scorsa, quando sapevamo del playout, abbiamo affrontato anche l’argomento retrocessione come ipotesi. Ora lo dovremo affrontare in maniera più seria”.