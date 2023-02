Akademia sconfitta, Breviglieri: "La nostra classifica non mente" - Tempostretto

Sfida a tratti quasi alla pari contro Montecchio, per il coach di Akademia il rammarico è "non chiudere i set da situazioni di vantaggio"

MESSINA – Il turno infrasettimanale che vedeva la Desi Shipping Akademia Messina ospitare Montecchio ha visto le venete prevalere dopo un match durato un’ora e mezza. Tre punti conquistati che hanno permesso alla formazione allenata da coach Sinibaldi di balzare al terzo posto in classifica, scavalcando San Giovanni in Marignano che riposava.

L’impegno delle locali non era certo semplice ma resta il rammarico perché, nonostante gli alti e i bassi, il quinto set sembrava ad un passo e al tiebreak diversi fattori potevano ancora intervenire sull’epilogo della gara. In classifica per Akademia invece con la sconfitta per 1-3 non cambia nulla, non si aggiungono punti che restano 14, ma si segnala alle spalle delle messinesi la vittoria di Sant’Elia contro Marsala che muova la zona bassa del girone B.

Coach Breviglieri: “Abbiamo bisogno di punti per salvarci”

“Faccio una premessa – esordisce coach Breviglieri in conferenza stampa al termine della sfida – è la terza volta che ci fanno i complimenti e non portiamo a casa punti e noi di questo abbiamo bisogno perché dobbiamo salvarci. Di fronte non avevamo una squadra scarsa, il rammarico è alto, tolti secondo e terzo set avevamo recuperato la partita. Ancora una volta in vantaggio non siamo riusciti a chiuderla. Non ci sono solo demeriti nostri ma anche meriti loro, hanno messo a terra palle pesanti con Angelina, noi non l’abbiamo fatto. Con l’amaro in bocca continuo a dire di vedere cose migliorate, nonostante i risultati non arrivino.

Il nostro campionato comincerà nella seconda parte, ma se non ci arriviamo con qualche punto in più diventa tutto più complicato. Non abbiamo ricevuto male, ma abbiamo subito punti diretti e mezzi punti, ricezioni che non trasformi in attacchi. I loro battitori in salto ci hanno fatto male. Il rammarico dobbiamo averlo per come non riusciamo a chiudere i set quando siamo in vantaggio.

La vera Akademia è questa che vediamo, a volte c’è anche un pizzico di sfortuna quando facciamo le scelte giuste. Per me la classifica non è mai falsa, siamo dove dobbiamo stare, la classifica non mente. Le giocatrici si allenano bene e penso che possiamo fare di più. Ci manca forse anche un po’ un pizzico di esperienza. Le due straniere – conclude Breviglieri – sono brave ma sono esordienti e questa minore esperienza incide”.

Le dichiarazioni degli altri protagonisti

Coach Sinibaldi, allenatore Montecchio: “Partirei dal primo set per raccontare una partita in cui dovevamo prendere le misure in un campo ostico. Primo parziale combattutissimo, Messina ha lottato. Nel secondo e terzo abbiamo preso le misure e siamo state più precise col servizio. Il quarto set è stato a due facce, non è giusto dire che siamo stati poco lucidi, siamo rimasti sotto e son contento della panchina e del doppio cambio usato per variare il gioco. La vera qualità di Montecchio, staff e società, è trovare il massimo e quindi lavorare il giusto per ogni settore”.

Melissa Martinelli, centrale Akademia: “Trovare la giusta voglia di chiudere il punto io l’ho imparato con l’esperienza. Non conosco l’Akademia di prima, arrivando a dicembre sapevo che bisognava fare tanto bene e su molti fronti vedo tanti miglioramenti. Sto dando tanta esperienza e portando del mio anche come carica e grinta che bisogna tirare fuori. Nelle prossime affronteremo delle squadre perfette, quando ci manca qualcosa dobbiamo dare qualcosa in più da un’altra parte. Puntare a quello per fare dei piccoli passi avanti”.

Giulia Marconato, centrale Montecchio: “Credo sia stata una partita in cui potevamo dare di più a muro, ma io e il mio reparto abbiamo dato il nostro contributo alla squadra. Ci alleniamo giustamente tanto con pesi e palla per arrivare ad avere una performance ottimale col servizio”, colpo che ha fatto la differenza nella vittoria.

Risultati 18ª giornata

Sant’Elia – Marsala 3-1

Perugia – Roma Volley Club 0-3

Akademia Messina – Montecchio 1-3

Vicenza – Martignacco 0-3

Talmassons – Soverato 3-0

Riposa: San Giovanni

Classifica Serie A2 girone B

Roma Volley Club 45 punti

Talmassons 35

Montecchio 34

San Giovanni in Marignano 32

Martignacco 30

Soverato 26

Vicenza 21

Akademia Messina 14

Sant’Elia 12

Marsala 9

Perugia 6